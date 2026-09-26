Bill Gates'ten korkutan yapay zeka uyarısı: 'Bir milyar kişinin ölümüne yol açabilir'

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Gates, kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kullanması halinde teknolojinin çok büyük can kayıplarına yol açabilecek kadar güçlü hale geldiği uyarısında bulundu.

"Siyasetçiler sürece dahil olmalı"

Bill Gates, NBC News'in "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, yapay zeka sektörünün kendi kendini düzenlemesinin yeterli olmadığını ifade etti.

Washington yönetiminin yapay zeka alanında güvenlik ve denetim mekanizmalarını yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirmesi gerektiğini savunan Gates, "Hiç kimse kendi kendini düzenlemenin yeterli olduğunu düşünmüyor" dedi.

Gates, yasa uygulayıcıların ve siyasetçilerin hangi güvenlik önlemlerinin uygulanacağına ilişkin tartışmalara dahil olması gerektiğini belirtti.

Düzenlemelerin yapay zeka şirketleri açısından belirli maliyetler oluşturabileceğini kabul eden Gates, buna rağmen bu adımların teknolojik gelişmeleri önemli ölçüde yavaşlatmayacağını savundu.

"Bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek kadar güçlü"

Gates, yapay zekanın oluşturduğu risklerin yalnızca gelecekte ortaya çıkabilecek ihtimallerden ibaret olmadığını söyledi.

Teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde geniş çaplı zararlara neden olabileceğini belirten Gates, yapay zekanın "bir milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü" olduğunu ifade etti.

Gates ayrıca yapay zekanın insanlığın tamamını birkaç yıl içerisinde ortadan kaldırabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekada "yavaşlama" tartışması

Gates'in açıklamaları, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka geliştirme hızının nasıl yönetileceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei ve OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da daha gelişmiş yapay zeka sistemleri geliştirilirken güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekmişti.

Amodei, yapay zeka geliştirme hızının düzenlemeler yoluyla kontrol edilmesi gerektiğini savunurken, Altman Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında yapay zeka yeteneklerinin ölçülmesi, risklerin değerlendirilmesi ve insan denetiminin korunmasına yönelik uluslararası standartlar oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Teknoloji şirketleri farklı düşünüyor

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ise sektör genelinde ortak bir koordinasyon veya geliştirme hızının yavaşlatılması yaklaşımına karşı çıktı.

Zuckerberg, yapay zeka şirketlerinin karşılaştıkları risklere göre kendi bünyelerinde gerekli güvenlik çalışmalarını yürütmeleri gerektiğini belirtti.

Microsoft Başkanı Brad Smith ise şirketlerin federal düzenlemelerin yürürlüğe girmesini beklemeden güvenliği önceliklendirmesi gerektiğini savundu.

Smith, daha gelişmiş yapay zeka ürünlerini ilk piyasaya çıkarma yarışının kamu güvenliğinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Bazı eyaletlerde düzenlemeler başladı

ABD'de federal düzeydeki tartışmalar sürerken bazı eyaletlerde de yapay zeka şirketleri ve veri merkezlerine yönelik düzenleme çalışmaları başladı.

California, Maryland ve New York'ta yapay zeka güvenliği, denetimi ve şirketlerin sorumluluklarına ilişkin çeşitli yasal adımlar atıldı.