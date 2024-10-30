Bir dönem sona eriyor: Samsung isim değişikliğine gidiyor! Artık o marka olmayacak

Akıllı telefon pazarının önde gelen markalarından Samsung, yıllardır kullandığı Galaxy markasını değiştirmeye hazırlanıyor. Firmanın daha önceden birçok kez değişikliğe gittiğini bildiren kaynaklar, bu kez de Galaxy isminin değişeceğini öne sürdü.

Koreli kaynaklara göre Samsung, Android telefonları için ikonikleşen ‘’Galaxy’’ ismine ek olarak yeni bir marka adı üzerine hazırlıklar yapıyor.

E-Today tarafından aktarılan rapora göre Samsung, üst düzey akıllı telefonlarda kullandığı ‘’Galaxy’’ adını yeni bir isimli yeniden tescilleyecek. Henüz ismi belli olmasa da Samsung’un bunu yapma sebebi olarak “yenilikçi dönüm noktalarını” ayırmak olduğu belirtildi.

Samsung'dan Lee Young-hee bu yılın başlarında “Galaxy'nin o kadar çok serisi var ki, yenilikçi bir dönüm noktası olduğunda insanların yeni bir isim beklediğini anlıyorum” demişti. Premium cihazlar için yeni bir marka fikri, Hyundai'nin premium araçlar için kullanılan yan ürünü Genisis ile karşılaştırılan bu bölünmeye izin verecektir.

“Galaxy” ismi bu noktada sadece Samsung'un değil tüm akıllı telefon pazarının ikonik bir parçası, ancak değişen pazar ve özellikle ABD'de iPhone ile rekabet etme mücadelesi ışığında Samsung'un neden yeni bir marka seçeneğini araştırdığını anlamak zor değil.

Öte yandan Samsung'un bu değişikliği üst düzey telefonlarında yapacağı da aktarılan bilgiler arasında. Bunlar; Galaxy, Galaxy Z gibi modelleri kapsayacak.