Bir haftada yazdığı oyunu, 2,5 milyar dolara Microsoft'a sattı!

Bir yazılımcı, kendi oynamak istediği oyunu geliştirmek için bilgisayarının başına oturdu. Büyük bir şirket kurmak, yatırımcı bulmak ya da küresel bir marka yaratmak gibi bir hedefi yoktu. Markus Persson, namıdiğer Notch, 2009'da Minecraft'ı geliştirmeye başladığında, birkaç temel mekanikten oluşan bu oyunun milyonlarca insanın hayatına gireceğini bilmiyordu. Oyuncuların yaratıcılığıyla büyüyen proje, kısa sürede oyun dünyasının en büyük başarı hikâyelerinden birine dönüştü.

İlk sürümünü yalnızca bir haftada hazırladı

Persson, Minecraft'ın ilk oynanabilir sürümünü Mayıs 2009'da geliştirdi. Yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından oyunun ilk versiyonunu, 17 Mayıs'ta bağımsız geliştiricilerin buluştuğu TIGSource forumunda paylaştı. İlk Minecraft, bugünkü halinden çok uzaktı. Oyuncular blokları kırıyor, yeniden yerleştiriyor ve basit yapılar kuruyordu. Persson, Infiniminer ve Dwarf Fortress gibi oyunlardan esinlenmiş, bu mekanikleri kendi tasarımıyla birleştirmişti.

Minecraft'ın önünü açan, kusursuz bir ürün olarak piyasaya çıkması değildi. Persson, oyunun tamamlanmasını beklemeden topluluğa açtı. Oyuncular önerilerini paylaştı, eksikleri gösterdi; o da gelen geri bildirimlerle oyunu geliştirdi. Böylece kullanıcılar yalnızca oyunu oynayan kişiler olmaktan çıktı, ürünün gelişimine doğrudan katkı sağladı.

Oyun kısa süre sonra yaklaşık 10 euro fiyatla satışa sunuldu. Persson, tamamlanmış bir ürün ortaya koymak yerine geliştirme sürecini de iş modelinin parçası yaptı. Oyuncular henüz gelişmekte olan bir oyuna para ödüyor, karşılığında yeni özellikler ve güncellemeler alıyordu. İlk hafta sonunda 40 kopya satılması, kişisel projenin ticari karşılığı olabileceğini gösterdi.

Reklamını oyuncular yaptı

Minecraft'ın büyümesinde milyonlarca dolarlık reklam kampanyalarından çok oyuncuların yaratıcılığı etkili oldu. Oyunda yapılabileceklerin sınırı, büyük ölçüde hayal gücüydü. Kimi maden kazıyor, kimi devasa kaleler inşa ediyor, kimi de arkadaşlarıyla dünyayı keşfediyordu. Her oyuncu kendi deneyimini yaratabiliyordu.

Oyuncuların yaptığı kaleler, şehirler ve tüneller internette paylaşıldıkça başkaları da kendi dünyasını kurmak istedi. Ekran görüntüleri ve videolar oyunun tanıtımına dönüştü. Bir kullanıcının eseri başkasına ilham veriyor, yeni oyuncular da kendi yapıtlarıyla zinciri devam ettiriyordu.

Minecraft böylece kendi kendini tanıtan bir ürüne dönüştü. Oyuncular yalnızca içerik tüketmiyor, yeni oyuncuları çeken içerikler de üretiyordu. Geleneksel reklamın yerini topluluk etkisi almıştı. Oyunun büyümesini sağlayan en önemli güçlerden biri, kullanıcılarını bu sürecin aktif parçası haline getirmesiydi.

Bir kişilik proje şirkete dönüştü

Minecraft büyüdükçe projeyi tek başına yürütmek zorlaştı. Persson, oyun geliştiricisi Jakob Porsér ve yönetici Carl Manneh ile Mojang'ı kurdu. Porsér, Minecraft'ın yanı sıra şirketin diğer oyunu Scrolls üzerinde çalıştı. Daha önce Persson'ın görev yaptığı jAlbum'da yöneticilik yapan Manneh ise Mojang'ın CEO'su oldu ve şirketin ticari işlerini üstlendi.

Böylece kişisel bir proje, çalışanları ve ticari operasyonları olan bir şirkete dönüştü. Ancak büyüme, beraberinde baskıyı da getirdi. Milyonlarca oyuncu yeni güncellemeleri bekliyor, alınan kararlar geniş tartışmalara yol açıyordu. Persson, giderek büyüyen yapının yönetiminden uzaklaşmak istiyordu.

2014'te Twitter üzerinden Mojang'daki hisselerini satmak istediğini duyurdu. Bu açıklama, kısa süre içinde teknoloji dünyasının en dikkat çekici satın alma süreçlerinden birinin önünü açtı.

Microsoft oyunun kontrolünü 2,5 milyar dolara aldı

Microsoft, Eylül 2014'te Mojang'ı 2,5 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı. Şirketin yüzde 71 hissesine sahip olan Persson büyük bir servetin sahibi oldu. Minecraft ise bağımsız bir geliştiricinin projesinden küresel bir teknoloji şirketinin önemli markalarından birine dönüştü.

Satışın ardından Mojang'dan ayrılan Persson, büyük bir şirketi yönetmenin ve milyonlarca oyuncunun beklentilerini karşılamanın kendisini yorduğunu belirterek küçük projelerine dönmek istedi. Ortaya çarpıcı bir çelişki çıkmıştı: Bir kişinin tutkuyla geliştirdiği oyun dünya çapında başarı kazanmış, ancak bu başarının getirdiği sorumluluklar yaratıcısını bunaltmıştı.

Microsoft'un sahipliğinde Minecraft farklı platformlara yayıldı. Bilgisayarlar, konsollar ve mobil cihazların yanı sıra eğitim alanında da kullanılmaya başladı. Oyun, bağımsız bir projenin çok daha geniş bir ticari ekosisteme dönüşebileceğini gösterdi.

350 milyon kopyayla rekor kırdı

Minecraft'ın büyümesi satış rakamlarına da yansıdı. Oyun, Ekim 2023'te 300 milyon kopyayı aşarak video oyunu tarihinde önemli bir eşiğe ulaştı. Nisan 2025'te açıklanan 350 milyon kopyalık satış rakamıyla rekorunu daha da ileri taşıdı. Böylece tarihin en çok satan video oyunu unvanını pekiştirdi.

Minecraft'ın asıl çarpıcı yanı yalnızca ulaştığı satış rakamları değil, bu başarıyı nasıl yakaladığı. Bir yazılımcının yaklaşık bir haftada geliştirdiği, başlangıçta birkaç temel mekanikten oluşan oyun; oyuncuların geri bildirimleri, yaratıcılığı ve paylaşımlarıyla büyüdü. Önce bir topluluğa, ardından küresel bir markaya dönüştü.

Persson milyarlarca dolarlık bir şirket kurmayı planlamıyordu. Yalnızca bir oyun yapmak istemişti. Gerisini oyuncular inşa etti.