Birleşik Krallık’tan yapay zeka için yeni birim

Birleşik Krallık istihbarat servisleri, insanların gözünden kaçabilecek dış tehditleri tespit etmek için yapay zekanın yardımına başvuracak.

Konuyla ilgili The Telegraph için bir makale kaleme alan Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, gerekli verilerin yapay zeka tarafından toplanıp işleneceği bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

"Açık Kaynak İstihbarat Merkezi" isimli yeni bir birimin kurulacağını belirten Tugendhat, yeni merkezin tüm açık kaynak bilgileri, iç ve dış istihbarat servisleri MI5 ve MI6'in çalışmalarına destek olmak için toplayacağını söyledi.

Britanya istihbaratının yeni planının resmi çerçevesi ve yeni kurulacak birimin boyutuyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı ancak planın Başbakan Rishi Sunak tarafından mayısta onaylanması bekleniyor.

Tugendhat kaleme aldığı makalede, "Geleneksel casusluk hala düşmanlarımızın planlarını açığa çıkıyor. Hala dinlemeye ve nerede saklanmak istediklerine bakmaya ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullanırken, istihbarat toplama metotlarının ise son 10 yılda değiştiğini vurguladı.

Yeni merkezin var olan bilgi toplama metotlarına "zenginlik ve detay" katacağını belirten Britanyalı bakan, yapay zekanın Britanya toplumu hakkında bilgi toplamak içinse kullanılmayacağını ifade etti.

Yeni yapay zeka biriminin dezenformasyon yayanları da hedef alacağını belirten Tugendhat, "Güvenliğimizin, bizi ayrı düşürmeye çalışarak, toplumumuza dezenformasyon ve yalanlar yayarak baltalanmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.

Britanyalı bakan ayrıca yeni kurulacak birimin, açık kaynak bilgi analizi temelinde çalışan Bellingcat gibi araştırmacı gazetecilik kurumlarına rakip olacağını öne sürdü.

Tugendhat'ın yazısı, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın, bilim ve teknoloji sektörleri için 4,3 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını açıklamasından birkaç hafta sonra geldi.