Biyometrik taramalı tabanca: Sahibinden başkası kullanamayacak

Güvenlik teknolojilerine odaklanan bir şirket, biyometrik tabanlı silah güvenliğini ele alan Biofire Smart Gun'ı piyasaya sürdü.

Silah, kullanıcıları tanımlamak için önceden programlanmış biyometrik verileri kullanıyor ve yalnızca sahibi tarafından tanımlanan kişilerin silahı kullanabilmesini sağlıyor.

Ürün, çocukların, suçluların ya da diğer istenmeyen kullanıcıların karıştığı trajik senaryoları veya kazara silahın ateşlenmesinin önüne geçilmesini hedefliyor.

Silahı kullanmak için önceden programlanmış biyometrik veriler ile bir kullanıcı listesi oluşturuluyor.

Sonrasında silahın Guardian Biyometrik Motoru, entegre parmak izi ve 3 boyutlu yüz tanıma kullanarak silahı eline alan kişiyi doğruluyor.

Firmaya göre Guardian Biyometrik Motoru beş kullanıcıya kadar biyometrik veriyi tanımlayabiliyor.