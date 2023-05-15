Bluesky davetiyeleri karaborsaya düştü: Biden bile bulamıyor

İki aydır kapalı beta aşamasında olan Bluesky’a davetiye bulmak oldukça zor. Bu nedenle eBay'de yüzlerce dolara satılan davet biletlerinin olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden da Jack Dorsey'in son sosyal medya girişimi Bluesky'yi denemek için bekleyen 1,9 milyon kullanıcı arasında yer alıyor.

Data.ai'nin analizlerine göre BlueSky'ın iOS uygulaması 375 binden fazla kez indirildi ve uygulama piyasaya sürüldükten sadece iki hafta sonra Google Play Store'daki en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline geldi.

Bluesky nedir?

Bluesky, sosyal medya için açık kaynaklı merkezi olmayan bir standart oluşturmak amacıyla 2019 yılında Twitter'da dahili bir proje olarak başladı.

Bluesky 2021 yılında bağımsız hale geldi ve Musk'ın şirketi devralmasının ardından 2022 yılında Twitter ile olan ilişkisini resmen sona erdirdi. Bluesky artık küçük bir geliştirici ekibiyle birlikte CEO Jay Graber tarafından yönetiliyor.

BlueSky, pek çok açıdan Twitter'a benziyor.

Bluesky aynı zamanda sadece davetiyeyle kullanılabiliyor ve bu da şimdiye kadar viral başarısının artmasına yardımcı oldu. Platform geçen ay bekleme listesini daha geniş bir şekilde açmaya başladı ve yeni kullanıcılar her iki haftada bir davet kodu alıyor.