BMW, Mercedes, Tesla fabrikaları artık yürüyen ve konuşan robotlara emanet!

Otomotiv sektöründe otomasyonun yeni aşaması insansı robotlar oluyor. Büyük otomobil üreticileri, yapay zekâ destekli, yürüyebilen ve sesli komutlara yanıt verebilen robotların fabrikalarda insanların yaptığı bazı görevleri üstlenmesini hedefliyor.

Geleneksel fabrika robotları çoğunlukla belirli bir noktaya sabitlenerek kaynak, yapıştırma veya montaj gibi tekrarlayan işleri gerçekleştirirken, yeni nesil insansı robotların üretim tesisleri içinde hareket edebilmesi, farklı görevleri yerine getirebilmesi ve değişen koşullara tepki verebilmesi amaçlanıyor.

BMW fabrikasında insansı robotlar test ediliyor

BMW, Güney Carolina'daki Spartanburg fabrikasında Figure AI tarafından geliştirilen insansı robotları test ediyor. Robotlar burada otomobil parçalarını kutulardan alarak taşıma arabalarına yerleştirme ve arabaları çekme gibi görevlerde kullanılıyor.

Ancak teknoloji henüz insan çalışanların hızına ulaşmış değil. Robotların mevcut aşamada bazı görevleri insanlardan daha yavaş gerçekleştirdiği belirtiliyor. Buna karşın üreticiler, yapay zekâ ve robot teknolojilerindeki gelişmelerin bu farkı zaman içinde azaltabileceğini düşünüyor.

Hyundai, Mercedes-Benz ve Tesla da yarışta

Hyundai de fabrikalarında robot teknolojilerinin kullanımını genişletiyor. Şirketin Georgia'daki tesisinde otonom taşıma araçları, dört ayaklı denetim robotları ve otomobilleri üretim hattından test istasyonlarına taşıyan tekerlekli robotlar kullanılıyor.

Hyundai'nin 2021'de satın aldığı Boston Dynamics'in insansı robotlarını da gelecekte çalışanların montaj yapacağı parçaları üretim hattında hazırlamak için kullanması planlanıyor.

Mercedes-Benz ise Austin merkezli Apptronik tarafından geliştirilen insansı robotları malzeme taşıma ve sınıflandırma görevlerinde test ediyor. Otomobil üreticileri açısından bu tür işler özellikle önemli. Çünkü şirketler, üretim tesislerinde temel ve tekrarlayan görevlerde çalışacak personeli uzun süre istihdam etmekte zorlanabiliyor.

Tesla ise insansı robot teknolojisini daha geniş bir yapay zekâ stratejisinin merkezine yerleştiriyor. Şirketin Optimus adını verdiği robotu önce kendi fabrikalarında kullanması, daha sonra ise işletmelere ve tüketicilere satması hedefleniyor.

Elon Musk, Optimus'un gelecekte Tesla'nın en önemli ürünlerinden biri olabileceğini savunuyor. Ancak insan elinin hareket kabiliyeti ve hassasiyetinin robotlarda yeniden oluşturulmasının önemli teknik zorluklardan biri olduğu da kabul ediliyor.

Robotlar iş gücünü nasıl değiştirecek?

İnsansı robotların otomotiv fabrikalarında yaygınlaşması, üretkenliği artırırken çalışan açığının azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca çalışanların ağır, tekrarlayan ve basit görevlerden çıkarılarak daha uzmanlık gerektiren işlere yönlendirilmesi mümkün olabilir.

Ancak teknolojinin istihdam üzerindeki etkisi tartışmalı. Aynı miktarda üretim için daha az çalışana ihtiyaç duyulması, otomasyonun bazı iş alanlarında istihdamı azaltabileceği endişesini de beraberinde getiriyor.

Bu nedenle bazı otomobil üreticileri robot teknolojisiyle birlikte çalışanların yeni beceriler kazanmasına yönelik programlar geliştiriyor. Hyundai'nin robotların bakımına yönelik bir çıraklık programı oluşturması da bu yaklaşımın örneklerinden biri.

Çin maliyet avantajıyla öne çıkıyor

İnsansı robot yarışında Çin de önemli bir avantaj elde ediyor. Ülkenin robot teknolojisini ulusal öncelik haline getirmesi ve hareket sistemleri ile sensörler gibi kritik bileşenlerde geniş bir yerli tedarik ağı oluşturması, maliyetleri aşağı çekiyor.

Çin'de bir insansı robotun kullanıma alınmasının ABD'ye kıyasla daha düşük maliyetli olduğu belirtiliyor. ABD Federal İletişim Komisyonu'nun geçen ay Çin'den insansı ve diğer gelişmiş robotların ithalatına yönelik yasak kararı alması da teknolojinin yalnızca üretim değil, ekonomik ve stratejik rekabet açısından da önem kazandığını gösteriyor.

Her iş için insansı robot şart değil

Otomotiv fabrikalarının zaten yüksek ölçüde otomatik olması ise insansı robotların sağlayabileceği ilave verimlilik konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bazı basit görevlerde, insansı robotlardan daha ucuz ve daha hızlı çalışan geleneksel otomasyon sistemlerinin tercih edilmesi mümkün.

General Motors bu nedenle farklı bir yaklaşım üzerinde çalışıyor. Şirket, bacakları bulunmayan, ancak kol ve el sistemlerine sahip "cobot" çözümlerini test ediyor. GM'ye göre fabrika ortamında bazı görevler için yürüyen bir robot yerine tekerlekli bir sistem çok daha kullanışlı olabilir.

Otomotiv sektöründeki yarış böylece yalnızca "insansı robotlar ne kadar gelişecek?" sorusuna değil, hangi görevin hangi robot tarafından daha düşük maliyetle ve daha yüksek verimlilikle yapılacağı sorusuna da odaklanıyor.