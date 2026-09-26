BofA: Yapay zeka asistanları telekomda oyunun kuralını değiştiriyor

Bank of America tarafından yayımlanan son değerlendirme, telekomda yeni bir döneme işaret ediyor.

Kurumun analizine göre Meta'nın Muse ve benzeri yapay zeka asistanları, tüketicilerin fatura ve abonelik yönetimini kökten değiştiriyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar piyasadaki tüm teklifleri saniyeler içinde tarayabiliyor, en uygun fiyatı bulup tek tıkla operatör değiştirebiliyor. Bu kolaylık, operatörlerin müşteri kazanma maliyeti, elde tutma harcamaları ve kullanıcı başına ortalama gelir kalemleri üzerinde doğrudan baskı yaratıyor.

Avrupa için tablo farklı

Baskının boyutu operatöre ve sunulan ürün tipine göre değişkenlik gösterecek. Özellikle Avrupa pazarında faaliyet gösteren şirketler için bu dönüşüm sadece bir tehdit olarak okunmuyor. Bank of America, doğru konumlanan şirketler için ciddi bir fırsat penceresi açıldığını belirtiyor.

Kazanç fırsatı nereden gelecek?

Değerlendirmeye göre avantaj, aynı silahla karşılık vermekten geçiyor. Satış ve elde tutma süreçlerinde yapay zekayı erken benimseyen operatörler, kişiselleştirilmiş teklifler, dinamik fiyatlandırma, proaktif müşteri kaybı tahmini ve yapay zeka destekli müşteri hizmetleri ile kaybı azaltıp gelirini koruyabilecek. Zaten küresel ölçekte birçok operatör, şebeke yönetiminden dolandırıcılık önlemeye kadar yapay zekayı aktif olarak kullanmaya başladı.

Raporda son dönemde kablo ve telekom hisselerinde görülen satış baskısının bir miktar abartılı olabileceği vurgulanıyor. Tüketicinin yapay zeka ile daha güçlü hale gelmesi kaçınılmaz olsa da, operatörlerin de aynı teknolojiyle karşılık vermesi rekabetin tamamen tek tarafa kaymasını engelleyecek.