Boğaziçili bilim insanları “gerçek” kişisel asistan gibi çalışacak yapay zeka ajanı geliştirdi

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Özönder ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Taha Koçyiğit, Avrupa Birliği (AB) Digital Europe Programı’nda aldıkları destekle insana benzer şekilde çalışması hedeflenen yeni bir yapay zeka modeli geliştiriyor. “Cihazda Yapay Zeka Ajanları: Gizliliği Koruyan Zeka ile Gerçek Zamanlı API Etkileşimlerini Dönüştürmek” adlı projenin, Doç. Dr. Şener Özönder’in Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren şirketi ArtificaX Bilişim ve Turkcell Global Bilgi ile bir yılda tamamlanması amaçlanıyor.

“Sizin adınıza alışverişinizi yapacak”

Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Özönder, mevcut yapay zeka modellerinin sadece sorulan sorulara cevap verebilen sistemler olduğunu, diğer taraftan geliştirdikleri modelin şahsi asistan gibi kullanıcı adına aksiyon alma özelliğine sahip olacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Günümüzde yapay zeka modelleri çeşitli platformlar vasıtasıyla hayatlarımıza girdi. Ancak bunlar sorulan sorulara cevap veren statik chat ekranlarından öteye henüz geçemiyor. Diğer taraftan kullanıcıların ve şirketlerin beklentisi, bizim için eyleme geçen ve iş bitiren yapay zeka modelleri. Yapay zeka ajanları olarak adlandırdığımız bu teknoloji internetle API'ler üzerinden iki yönlü etkileşebilen yeni büyük dil modellerini içeriyor. Yani artık sadece internetteki bilgilerin özetini önümüze getiren değil, bizim için tatil planı yapabilen, uçak ve otel biletlerimizi satın alabilen, alışveriş yapabilen, bizimle sesli olarak etkileşim kurup bizim zevklerimize göre yemek siparişi veren, toplantı ayarlayan bir model düşünün. Zaten yıllardır filmlerde gördüğümüz yapay zeka tam da bu değil mi?”

Türkiye ve dünyada öncü proje

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Taha Koçyiğit ise yeni yapay zeka modelini geliştirmek için Barselona Süperhesaplama Merkezi’ndeki MareNostrum 5 altyapısındaki H100 GPU’ları kullanacaklarını ifade ederek; “Dünyada son dönemde, bizim modelimize benzer yapay zeka ajanlarına ilgi artmış durumda. Ancak hedeflediğimiz fonksiyonelliğe ve performans seviyesine henüz ulaşan bir teknoloji yok. Bu projeyle de bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. ‘LLaMA’ ve ‘Phi’ gibi açık kaynaklı modellere muhakeme, belirsizliklerle başa çıkma ve diğer yazılımlarla etkileşim kabiliyeti kazandırıp onları gerçek dünyayla etkileşerek problemleri çözebilir hale getiriyoruz. Geliştirilme aşaması tamamlandığında, mobil cihazlarda ve otomobillerde, kullanıcı dostu bir sesli asistana dönüşmesini planlıyoruz.” dedi.