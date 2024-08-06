BTK-Instagram toplantısında META'nın savunması ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" dedi.

Toplantıya, Uraloğlu’nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı. Görüşmede, META’ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusunda uyarılar yapıldı.

Instagram: ABD terör örgütü olarak gördüğü için algoritma engelliyor

Milliyet Gazetesi'nden Meltem Güneş'in haberine göre META yetkilileri, ABD’nin Hamas’ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.

Türkiye: Algoritma PKK, PYD ve FETÖ'ye destek mesajlarını da engellemeli ama yapmıyor

Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini belirtti. META, PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktı. Türkiye’nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi şirkete sunuldu. Ancak terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandı.