Bu telefon karanlıkta parlıyor! Nothing, hayranlarının yardımıyla tasarladığı yeni telefonunu tanıttı. Sadece 1000 adetle sınırlı

Piyasadaki markaların aksine farklı konsepte telefonlara sahip olan Nothing, bir süredir üzerine çalıştığı yeni modeli Nothing Phone 2a Plus’ı tanıttı.

Söz konusu proje, hayranların yardımıyla Mart 2024'te başladı ve markanın hayran kitlesinin motive olmuş üyelerine, mevcut Nothing Phone 2a Plus'a dayalı olarak gelecekteki bir telefon sürümünü şekillendirmeye yardımcı olma şansı verdi. Sonuç, Nothing'in tescilli markası Glyph aydınlatma motifine ilginç bir yorum getiren epik bir karanlıkta parlayan telefon oldu.

KARANLIKTA PARLAYAN NOTHING PHONE 2A PLUS TANITILDI

Proje, donanımdan başlayarak her biri telefonun tasarımının farklı bir bölümüne odaklanan dört aşamadan oluştu. Community Edition'ın görünümü için kazanan konsept “fosforesans ”a dayanırken, telefonun şeffaf arka panelinin altındaki çeşitli öğeler, karanlıkta yumuşak bir parıltı vermek için özel olarak kaplandı. Işık dışında hiçbir şeyden güç almıyor ve parıltı solmadan önce saatlerce sürüyor.

İkinci aşamada ise duvar kağıdı tasarımına odaklanıldı ve telefona önceden yüklenmiş altı adet özel olarak geliştirilmiş görsele yer verildi. Daha sonra, ambalaj tasarlandı ve telefonun kamerasının yakın çekimi büyük bir etki yaratacak şekilde kullanıldı.

Telefonun yeni karanlıkta parlama özelliğine uygun olması için kutudaki bazı öğeler yansıtıcı bir yüzeye sahip. Son olarak, telefon ve yeni tasarımı etrafında bütün bir pazarlama kampanyası oluşturuldu.

47 ÜLKEDEN BAŞVURU YAPILDI

Digitaltrends’in haberine göre Topluluk Sürümü'ne 47 ülkeden 900 başvuru yapıldı ve tüm finalistler seçilmeden önce daha geniş bir topluluk tarafından oylandı. Tüm kazananlar daha sonra vizyonlarını hayata geçirmek için Nothing'in yaratıcı ekibiyle birlikte çalıştı. Bu, sadece Nothing hayranlarını değil, topluluk dışındaki yaratıcıları da özel bir akıllı telefonun yaratılmasına dahil etmenin gerçekten ilginç ve heyecan verici bir yolu diyebiliriz.

Özel yapısı nedeniyle sadece 1000 adet ile sınırlı olan Nothing Phone 2a Plus Community Edition, 518 dolardan başlayan fiyatla Kasım ayında satışa çıkacak.