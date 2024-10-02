Bu telefon yok satar: Apple’ın uygun fiyatlı iPhone’u için hazırlıklar tamam! Tarih belli oldu
Mevcut iPhone’ların özelliklerinden kırpılarak geliştirilen SE ailesine yeni üye geliyor. Uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4 için hazırlıklar tamamlandı. Telefonun özellikleri ve çıkış tarihi de belli oldu.
Piyasadaki en pahalı akıllı telefonlardan biri olmasına rağmen iPhone, her yıl milyonlarca satış rakamları ile dünyanın en çok satan telefonu konumunda. iPhone 16 serisi büyük ilgi toplarken, kullanıcılar uzun süredir bütçe dostu yeni iPhone SE 4 modelini bekliyordu.
Yılan hikayesine dönen iPhone SE 4 için artık hazırlıklar tamamlanmış durumda. Apple’ın uygun fiyatlı olacak yeni akıllı telefonu için özellikler ortaya çıkarken, tanıtım tarihi de paylaşıldı.
UYGUN FİYATI IPHONE SE 4 İÇİN GERİ SAYIM
Apple, SE modellerini uygun fiyatlı olarak piyasaya sürüyordu. Ancak üçüncü nesil SE’ten bu yana yeni bir model gelmedi. Neyse ki iki yıldır beklenen iPhone SE 4 için hazırlıkların tamamlandığı, Apple’ın bu telefonu 2025’in başlarında piyasaya süreceği aktarıldı.
Bloomberg’den Mark Gurman, SE 4 modelinin önümüzdeki birkaç ay içinde resmiyet kazanacağını belirtirken, telefonun teknik detaylarına ilişkin de bazı gelişmeleri paylaştım.
Buna göre yeni iPhone SE 4, iPhone 14’e benzer tasarımla gelirken, ana sayfa düğmesi kaldırılacak.
Yapay zeka özelliklerini de destekleyecek SE 4, yeni nesil iPhone’ların tasarımına sahip olacak. Üstelik işlemci tarafında da iPhone 16’nun A18 yonga setine ye verilmesi bekleniyor.
Kaynak: Techradar
Derleme: ekonomim.com