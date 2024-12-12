ViewSonic sinematik deneyim yaşatan projeksiyonu LX60HD'yi tanıttı

Harici bir dongle’a gerek kalmadan 140 inçe kadar büyük ekran deneyimi yaşatan ViewSonic LX60HD’nin otomatik odaklama, otomatik ekran uyumu, engel önleme ile kolay kurulum özellikleri ile dahili wi-fi ve bluetooth ile kablosuz ekran özellikleri büyük beğeni topluyor. Cihaz, otomatik H/ V keystone düzeltme ve 4 köşe ayarı, yansıtılan görüntülerin her zaman simetrik ve mükemmel olmasını sağlamasının yanı sıra kapalı motor tasarımı ile toz ve neme karşı gelişmiş dayanıklılık ve uzun süreli görüntü kalitesi vaat ediyor.

Google TV ile kusursuz içerik ve büyük ekran deneyimi

Entegre Google TV ile Netflix, Disney+, YouTube gibi popüler platformlara doğrudan erişim sunan ViewSonic LX60HD, kişiselleştirilmiş öneriler ve birleşik arayüzü, büyük ekranla kusursuz bir yayın deneyimi sağlayarak eğlenceyi kesintisiz hale getiriyor. ViewSonic LX60HD, 140 inçe kadar büyük ekran ve Full HD 1080p çözünürlükle, her ayrıntıyı net bir şekilde gösteriyor ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Kapalı optik motor tasarımı, toza ve neme karşı dayanıklılık sağlıyor, filtre bakımına gerek kalmadan uzun ömürlü kullanım sunuyor. Ayrıca, görüntü bozulmalarına karşı koruma sağlayarak projeksiyon deneyiminizi her zaman kaliteli ve tutarlı kılıyor.

Otomatik görüntü odaklama, anında eğlence ve kullanıcı dostu özellikler

Otomatik odaklama ile mesafeyi ölçerek net görüntüler sunan ViewSonic LX60HD, kolay kurulum için 4 köşe ayarı ve otomatik keystone düzeltme özellikleriyle simetrik görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, görüntü boyutu otomatik olarak ekrana uyarlanabilir. Otomatik engel önleme, görüntü üzerine gelen nesneleri algılayıp boyutlandırarak kesintisiz izleme deneyimi sunan ViewSonic LX60HD, ayrıca, 0.8X-1.0X dijital zoom ile görüntü boyutunu kurulum mesafesini değiştirmeden ayarlayabilme imkanı da tanıyor. Bluetooth ile ses akışını kablosuz olarak kulaklıklarınıza veya cihazlarınıza aktarabilen, 5GHz Wi-Fi ile akıllı cihazlardan hızlıca içerik yansıtarak kablo derdini ortadan kaldırıyor. ViewSonic LX60HD ayrıca tek tuşla hemen eğlenceyi başlatıyor ve hızlı açılma özelliğiyle favori programlarınızı beklemeden izlemeye başlamanızı sağlıyor.

ViewSonic LX60HD temel özellikler

Google TV entegreli eğlence: Google TV ile Netflix, Disney+, YouTube gibi popüler içerik platformlarına doğrudan erişim özelliği

1080p Full HD çözünürlük: 140 inçe kadar büyük ekran yansımasıyla, ayrıntıyı net bir şekilde görebilme

Kapalı motor tasarımı: Uzun ömürlü kullanım sunan ve bakım ihtiyacını ortadan kaldıran, toza ve neme karşı dayanıklı tasarım.

Otomatik kurulum özellikleri: Otomatik odaklama H / V keystone düzeltme ve ekran uyum gibi özelliklerle hızlı ve zahmetsiz bir kurulum

Kablosuz bağlantılar: Dahili wi-fi ve bluetooth sayesinde kablosuz bağlantı