Cep telefonlarına zam yolda: Gözetim kıymeti artırıldı!

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Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatına ilişkin düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre bazı akıllı telefonların ticari ithalatında uygulanan gözetim kıymeti yüzde 25 artırılarak 200 dolardan 250 dolara çıkarıldı.

Düzenleme, 11 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmesi için 30 günlük geçiş süresi öngörülmüştü. Bu sürenin tamamlanmasıyla yeni uygulama 10 Ağustos itibarıyla başladı.

250 dolar ne anlama geliyor?

Yeni düzenleme, Türkiye'de satılan cep telefonlarının fiyatının doğrudan 250 dolar olarak belirlendiği anlamına gelmiyor.

Gözetim uygulaması, ticari olarak ithal edilen telefonlarda beyan edilen değerin belirlenen eşik seviyesinin altında kalması durumunda ithalat maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınan kıymeti etkiliyor.

Bu nedenle değişikliğin özellikle ithalat değeri 250 doların altında kalan telefonlarda maliyet baskısı oluşturması bekleniyor.

Giriş ve orta segment telefonlar etkilenebilir

Yeni düzenlemeden en fazla giriş ve orta segmentteki ithal akıllı telefonların etkilenmesi bekleniyor.

Bir telefon için beyan edilen ithalat kıymetinin 250 doların altında olması halinde gözetim uygulaması nedeniyle maliyet artışı oluşabilecek. Ancak bu maliyetin tamamının tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı, ithalatçıların ve satıcıların fiyatlandırma politikalarına bağlı olacak.

Dolayısıyla düzenleme, Türkiye'de satılan tüm cep telefonlarının aynı oranda zamlanacağı anlamına gelmiyor.

İthalatta gözetim uygulaması, ürünlerin gerçek değerlerinin çok altında beyan edilmesini sınırlandırmak ve ithalat hareketlerini daha yakından takip etmek amacıyla kullanılıyor.

IMEI kayıt ücretini kapsamıyor

Düzenlemede dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri ise uygulamanın yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarını ve IMEI kayıt ücretini kapsamaması.

Cihaz başına 250 dolarlık yeni gözetim kıymeti, yalnızca ticari cep telefonu ithalatında uygulanan gümrük gözetimi kapsamında bulunuyor.