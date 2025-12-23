ChatGPT Go Türkiye paketi açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

OpenAI’ın merakla beklenen uygun fiyatlı abonelik paketi ChatGPT Go Türkiye kullanıcıları için sonunda aktif edildi. Ücretsiz sürüme göre daha fazla kapasite sunan bu yeni paket, gelişmiş yapay zeka özelliklerine daha ekonomik bir şekilde erişim imkanı tanıyor.

ChatGPT Go Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?

Shift Delete'nin aktardığına göre Türkiye’deki kullanıcılar için sunulan ChatGPT Go aboneliği, platformlar arasında farklı fiyatlandırmalara sahip.

Web sürümü için belirlenen aylık ücret 6 dolar (yaklaşık 256 TL) iken, iOS kullanıcıları için bu rakam aylık 249 TL olarak açıklandı. Bu paket, ücretsiz kullanıma kıyasla çok daha geniş bir kapasite sunarak yoğun kullanımda bile kesintisiz bir deneyim vaat ediyor.

Bununla birlikte Go paketinin, daha pahalı olan Plus aboneliğinden bazı önemli farkları bulunuyor. OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Go aboneliğinde şu özellikler yer alıyor:

• Amiral gemisi model olan GPT-4’e daha geniş erişim.

• Görsel oluşturma ve gelişmiş veri analizi gibi özelliklere daha fazla erişim hakkı.

• Dosya yükleme kapasitesinde artış.

Ancak bu pakette, Plus abonelerine özel olan özel GPT’ler oluşturma, Codex ve video üretim modeli Sora’ya erişim gibi özellikler bulunmuyor. Bu nedenle, Go paketi daha çok standart kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Adobe entegrasyonu ile gelen yenilikler

ChatGPT’nin son dönemde dikkat çeken bir diğer yeniliği ise Adobe ile yaptığı iş birliği oldu. Artık kullanıcılar, doğrudan ChatGPT arayüzü üzerinden Photoshop, Acrobat ve Adobe Express gibi güçlü araçları kullanabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde, yüklediğiniz bir fotoğraf üzerinde düzenleme yapmasını veya bir PDF dosyasını özetlemesini isteyebilirsiniz.

Özellikle Photoshop’a hakim olmayan kullanıcılar için bu özellik büyük kolaylık sağlıyor. Sadece yazılı komutlar vererek pozlama, renk doygunluğu gibi ayarları kolayca yapabilir veya Adobe Express ile hızlıca sosyal medya tasarımları oluşturabilirsiniz. Bu özellikler, Türkiye’deki tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.