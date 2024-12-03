ChatGPT kullanıcılarını hüsrana uğratacak açıklama: Reklam dönemi başlıyor

OpenAI’in gelişmiş yapay zeka modeli ChatGPT, ilk olarak ücretsiz olarak çıkış yapmasının ardından şu anda abonelik kapsamında ücretli olarak da kullanılabiliyor.

Öte yandan para vermek istemeyenler, kelime sınırlamaları dahilinde ChatGPT’yi ücretsiz olarak kullanabiliyor. Öyle ki ücretsiz kullanıcılar için de karşılarına çıkan bir reklam bulunmuyordu. Ancak beklenen oldu.

CHATGPT’YE REKLAM GELİYOR

OpenAI’in Finans Direktörü Sarah Friar, ücretli abone olmayanlar için maliyetleri karşılamak amacıyla ChatGPT’de reklam yayınlamayı düşündüklerini söyledi.

Buna ek olarak Friar gazeteye reklamcılığa geçmek için aktif bir planın olmadığını da vurguladı. Reklamların uygulamalara girmesi durumunda şirketin bunları nereye yerleştireceğini dikkatlice düşüneceğini de sözlerine ekledi.

Açıklamalarına devam eden Friar, Financial Times'a kendisinin ve OpenAI'nin baş ürün sorumlusu Kevin Weil'in reklamcılık konusunda deneyime sahip olduğunu belirtirken; CPO'nun Instagram'dan geldiğini ve OpenAI için yararlı olabilecek reklamların nasıl uygulanacağını bildiğini de söyledi.

OpenAI, şu anda üçüncü taraf geliştiricilerin modellerini uygulamalarına dağıtmasına olanak tanıyan API aracılığıyla yapay zekasından para kazanıyor. Ek olarak, bireylerin ve işletmelerin satın aldığı ücretli abonelikler de şirketin gelir kaynaklarından biri.