ChatGPT'de ilk kez trafik düşüşü yaşandı
Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin kullanıcı trafiğinde, kullanıma sunulmasından bu yana ilk kez düşüş yaşandı.
SimilarWeb web analiz şirketinin sağladığı verilere göre ChatGPT sohbet robotunun masaüstü ve mobil cihazları içeren küresel trafiği Haziran ayında yüzde 9,7 oranında düştü.
ChatGPT web sitesinin tekil ziyaretçi sayısının da yüzde 5,7 oranında azaldığı belirtildi. Ayrıca kullanıcıların web sayfasında geçirdikleri sürenin yüzde 8,5 oranında düştüğü aktarıldı.
Böylece OpenAI'nin büyük ilgi gören sohbet robotu kasım ayında kullanıma sunulmasından bu yana ilk kez trafik düşüşü yaşadı.
Düşüşün sebebinin, ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunun genellikle güncelliğini yitirmiş verilere dayalı bilgiler üretmesi olabileceği tahmin ediliyor.