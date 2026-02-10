ChatGPT'de reklam dönemi başlıyor

Yapay zeka şirketi OpenAI, sohbet botu ChatGPT'de reklam testlerine başlamayı planlıyor. OpenAI geçen ay açıkça etiketlenmiş reklamların yapay zeka botuyla yapılan sohbetlerin altında ayrı bir alanda görüneceğini duyurmuştu.

Şirket, reklamların "Plus, Pro, Business" ve "Enterprise" paketlerinde yer almayacağını belirtiyor. OpenAI'ın uzun vadede reklamların toplam gelirlerinin yarısından azını oluşturmasını bekliyor.

Konuşmalar reklam verenlerden gizli tutulacak mı?

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre OpenAI, uygulamayı ücretsiz kullanan veya daha ucuz Go aboneliğine abone olan oturum açmış kullanıcılara reklam gösterecek. Şirket, ChatGPT ile yaptığınız konuşmaları reklamverenlerden gizli tutacağını belirtiyor, ancak reklamların yine de sizin için en yararlı olana göre optimize edileceğini kaydediyor. OpenAI'ye göre, reklam verenlerin ChatGPT'nin yanıtları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.