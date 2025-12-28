ChatGPT'nin yerini alması beklenen yapay zeka: Qwen hakkında neler biliniyor?

Çin'de Hangzhou merkezli Rokid’in geliştirdiği akıllı gözlükler, kullanıcıların çevrim içi ve çevrim dışı işlevleri gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor.

Entegre kameralar ve Qwen yapay zeka modeli, ürün tanıma, harita yönlendirmesi, mesaj taslağı oluşturma ve internet aramaları gibi çok yönlü işlevler sunuyor.

Model, kullanıcı ihtiyaçlarına göre ince ayar yapılmış bir sürüm olarak Rokid tarafından sağlanıyor ve internet bağlantısı kesildiğinde çalışabilecek küçük bir versiyonu da mevcut.

Qwen (Çince adıyla 通义千问), performans açısından GPT-5 ve Google Gemini 3 gibi bazı Amerikan modellerinin gerisinde kalsa da, esnekliği ve modifiye edilebilirliği sayesinde hızla popülerleşti.

HuggingFace verilerine göre Çin menşeli açık kaynak modellerin indirme sayısı Temmuz 2025 itibarıyla ABD modellerini geçti. DeepSeek, Moonshot AI, Z.ai ve MiniMax gibi modeller de benzer şekilde öne çıkıyor.

Akademik uygulamalar

Oksijen'in The Wired'ın haberinden derlediğine göre Qwen, NeurIPS 2025’te sunulan yüzlerce akademik çalışmada kullanıldı ve açık mühendislik yaklaşımıyla dikkat çekti.

Laude Institute kurucu ortağı Andy Konwinski, modelin “en iyi açık kaynak AI modeli” olarak tercih edildiğini belirtiyor.

Çinli şirketler, modelin mühendislik ve eğitim süreçlerini ayrıntılı olarak paylaşırken, ABD firmalarının giderek daha kapalı bir yaklaşım benimsediği gözlemleniyor.

Küresel kullanım

Qwen, sadece Rokid’de değil, BYD gibi Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinde ve Airbnb, Nvidia ve Perplexity gibi uluslararası firmalarda da prototip geliştirme ve uygulama alanlarında kullanılıyor.

Hatta Meta, yeni model geliştirme süreçlerinde Qwen’den yararlanıyor.

Yapay zeka başarısının yeni ölçütleri

Konwinski’ye göre bir AI modelinin başarısı yalnızca zekasıyla değil, diğer uygulamaları geliştirmek için ne kadar yaygın kullanıldığıyla da ölçülmeli.

Bu ölçüte göre Qwen ve benzeri Çin menşeli açık kaynak modeller, global AI ekosisteminde merkezi bir rol üstleniyor.