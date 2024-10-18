Çiçeği burnunda iPhone 16’da çileden çıkaran sorun: Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor

Son iki yılın en çok konuşulan telefonları iPhone 16 serisi, birkaç hafta önce dünyanın dört bir yanında satışa sunuldu.

Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni iPhone serisi, pek çok sorunuyla gündeme gelmişti. iOS 18.0.1 güncellemesiyle Apple bilinen sorunları giderirken, şimdi ise iPhone 16 kullanıcıları pil tüketiminden şikayetçi.

IPHONE 16 PİL ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Son birkaç gündür iPhone 16 kullanıcıları, telefonlarını boşta bıraktıklarında bile önemli ölçüde batarya tükettiğini belirten şikayetlerde bulundu.

Bir Reddit kullanıcısı iPhone 16 Pro ve iPhone 14 Pro’yu kullanarak batarya testi gerçekleştirdi. İki telefonu da aynı şekilde kullanan tüketici, iPhone 16 Pro’nun bataryasının 36 saat içinde yüzde 58’e, iPhone 14 Pro’nun ise yüzde 85’e indiğini gördü. Hal böyle olunca oklay yazılımdan kaynaklandığını işaret gösteriyor gibi.

GÜNCELLEME YOLDA

Çok sayıda kullanıcının yaşadığı batarya sorunu, iOS 18.1 ya da daha sonra gönderilecek iOS güncellemeleriyle çözüme kavuşacak.

IPHONE 16 İÇİN İLK SORUN DEĞİL

Hızlı pil tüketimi iPhone 16'da şikayet edilen tek sorun değil. Kullanıcılar daha önce ekran donma ve performansla ilgili problemler yaşadığını bildirirken, Apple harekete geçti ve iOS 18.0.1 güncellemesini tüm iPhone 16 serisine sundu. Böylece önceki sorunlar ortadan kalktı. Şimdi ise gözler bir sonraki iOS güncellemesinde ve muhtemelen pil tüketimi de yeni sürümde iyileştirilecektir.