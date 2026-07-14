Çin, ABD çiplerine bağımlılığı nasıl bitiriyor? Yarı iletkende yeni dönem

En gelişmiş ultraviyole litografi makinelerine erişimi engellenen Çinli üreticiler, saf performans açığını kapatmak adına yarı iletken dünyasında ‘3D çip istifleme’ olarak bilinen gelişmiş paketleme mimarisine devasa yatırımlar yapmaya başladı. Devlet destekli fonlar ve teknoloji devlerinin sermaye enjeksiyonlarıyla büyüyen yerli yapay zeka çip girişimleri, katmanların üst üste birleştirilmesi prensibine dayanan yeni nesil işlemcilerin deneme üretimlerini tamamlayarak sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Dikey entegrasyonun teknik ve ekonomik zorlukları

Bu dikey entegrasyon yöntemi, mevcut ekipmanlarla üretilen transistörlerin performans sınırlarını yukarı çekse de, üretim süreçlerinde ciddi teknik bariyerleri beraberinde getiriyor. Katmanlar arasında sıkışan yüksek ısının dağıtılması sorunu ve mikro bakır bağlantıların yerleştirilmesindeki hassas hizalama kriterleri, yerli üretimin ticari ölçeklenebilirliği önündeki en büyük maliyet unsurları olarak varlığını koruyor.

Piyasalarda kota ve çift taraflı mevzuat savaşı

Sektörün finansal ve yasal bacağında ise küresel borsa çarpanlarını doğrudan etkileyen karmaşık bir mevzuat süreci işletiliyor. ABD makamlarının gelişmiş yapay zeka işlemcilerinin Çin pazarına arzına yönelik getirdiği ek gümrük vergileri ve periyodik lisans şartları, ABD teknoloji şirketlerinin milyar dolarlık sipariş iptalleriyle karşılaşmasına neden oldu. Buna karşın, küresel çip kıtlığı ve işlem gücü ihtiyacı sebebiyle, Çinli internet ve bulut bilişim devlerinin Amerikan menşeli üst düzey yapay zeka grafik işlemcilerini belirli kotalar dahilinde satın alabilmesine yönelik esnek pencereler de açık tutuluyor.

Ancak Çin, yerli çip tedarik zincirini korumak ve ABD teknolojilerine olan asimetrik bağımlılığı kalıcı olarak bitirmek adına bu ithalat kotalarının kullanımını sıkı bir denetime tabi tutuyor. Ulusal güvenlik stratejileri uyarınca, ithal edilen gelişmiş çiplerin kritik altyapı projelerinde kullanılması tamamen yasaklanırken, yerli teknoloji firmalarına kendi tasarımlarına geçiş yapmaları yönünde kurumsal baskı uygulanıyor. Bu çift taraflı gümrük ve kota savaşı, küresel yarı iletken pazarındaki pazar payı dağılımını kalıcı olarak değiştirirken sermaye piyasalarında teknoloji odaklı risk matrislerini yeniden yazdırıyor.