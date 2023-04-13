Çin, Ay’da üs kurmaya hazırlanıyor

Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Dışı İnşaat Konferansı'na 100'den fazla bilim insanı katıldı.

Fikir toplamayı ve araştırmacılar arasında bir fikir birliği oluşturmayı amaçlayan konferans, Ay ortamını Dünya'da simüle etmenin yolları, Ay'da robot kullanımına yaklaşımlar ve temel altyapıyı oluşturma gibi birkaç konuyu ele aldı.

The South China Morning Post gazetesine göre hem Çin hem de ABD şu anda Ay'a ayak basmak ve ilk ay üslerini kurmak için çalışıyor.

NASA Başkanı Bill Nelson geçen yıl, "Çin hükümeti Ay'a insan götürecek. Bu bize beceriksizliğimizden kurtulma ihtiyacımız hakkında bir şeyler söylemeli" demişti.

Nelson, önceki aylarda Çin'in ABD'yi yenmesi halinde Ay'da toprak talep etmeye çalışabileceği uyarısını yapmış ve ülkenin ay yüzeyinde kalıcı üsler kurabileceğini sözlerine eklemişti.

Nelson, Politico'ya "Bu bir gerçek, bir uzay yarışındayız" demişti.

Independent'ın aktardığına göre NASA, Artemis III görevi kapsamında 2025'te Ay'a ayak basmayı planlarken, Çin de şu anda astronot göndermek ve orada bir robotik araştırma istasyonu kurmak için çabalıyor.

Wuhan Üniversitesi Ulusal Dijital İnşaat Teknolojisi İnovasyon Merkezi'nin başındaki bilim insanı Ding Lieyun, yerel haber kuruluşlarına, "Nihayetinde, Dünya dışında yerleşim inşa etmek yalnızca insanlığın uzay keşfi arayışı için değil, aynı zamanda Çin'in bir uzay gücü olarak stratejik ihtiyaçları için de son derece önemli" diye konuştu.

Lieyun daha önce Ay toprağı kullanılarak 3D yazıcıyla üretilmiş tuğlalardan yapılan yumurta şeklindeki Ay Kapsülü Aracı dahil bir Ay üssü için tasarımlar önermişti.

Lieyun'un başka bir röportajda Ay toprağından üretilen ilk tuğlanın yaklaşık 5 yıl içinde Chang'e 8 görevi sırasında elde edileceğini söylediği bildirildi.

Changjiang Daily gazetesine konuşan Lieyun, "Ay'da ilk tuğlayı yapmak için gerçek Ay toprağı kullanacağız" demişti.