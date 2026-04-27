Çin, Mars keşif aracı ‘Tianwen-3’ü 2028'de uzaya gönderecek

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars keşif görevinin tarihleri ve görev kapsamında iş birliği için seçilen projeleri açıkladı.

Uluslararası bilim kurumları ve Hong Kong ile Makau'daki üniversitelerden 5 iş birliği projesi, keşif görevine dahil edilmek üzere seçildi. Bu kapsamda geliştirilen bilimsel ölçüm ve analiz donanımlarından 3'ü yörünge uydusuna, 1'i hizmet modülüne, 1'i ise gezgin robota eklenecek.

Merkezi Paris'te bulunan, uzay araştırmalarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürüten uluslararası sivil toplum kuruluşu Uzay Araştırmaları Komitesi’nin (COSPAR) geliştirdiği spektometre, Mars yüzeyinin mineral kompozisyonunu inceleyerek, Kızıl Gezegen'de yaşam izlerini arayacak.

Makau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği moleküler iyon kompozisyonu analiz aracı, Kızıl Gezegen'in atmosferini sürekli kaybetmesine yol açan kaçış fenomenini inceleyecek.

Hong Kong Çin Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen lazer heterodin spektometresi ise Mars'ın atmosferinde ve rüzgar alanlarındaki su izotoplarının dağılımını tespit etmeye çalışacak.

Hong Kong Üniversitesi tarafından geliştirilen hiperspektral nesne görüntüleyici, hizmet modülüne eklenerek Kızıl Gezegen'de su moleküllerinin izini sürecek ve kaynak taraması yapacak.

İtalya'nın Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsüne bağlı Frascati Ulusal Laboratuvarı'nda geliştirilen geri yansıtıcı lazer dizisi de gezgin robotun Mars yüzeyinde hassas referans noktaları tayin etmesine yardımcı olacak.

Uzaya 2028'de yollanacak Mars keşif aracı ‘Tianwen-3’ün, topladığı kaya ve toprak örnekleriyle 2031 yılında Dünya'ya dönmesi planlanıyor.