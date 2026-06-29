Çin, siber güvenlikte Anthropic'i yakaladı!

Deniz GÜLDAĞ

Siber güvenlik uzmanlarına göre, Çinli yapay zeka şirketi Zhipu AI'nin (Z.ai) bu ay piyasaya sürdüğü yeni model, güvenlik açıklarını tespit etme konusunda ABD'nin en gelişmiş yapay zeka sistemleriyle aynı seviyeye ulaştı.

Uzmanlar, Z.ai'nin yeni modelinin, Anthropic tarafından geliştirilen ve siber güvenlik alanında öne çıkan "Mythos" modeliyle benzer performans sergilediğini belirtiyor.

Washington'ın yapay zeka politikalarını şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde gelen bu gelişme konuyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Zhipu AI (Z.ai) Nedir?

Zhipu AI (Z.ai), Çin’in başkenti Pekin merkezli, ülkenin en gelişmiş ve en değerli yapay zeka girişimlerinden biridir.

Tsinghua Üniversitesi'nden çıkan akademik bir kadro tarafından 2019 yılında kurulan şirket, Çin'in OpenAI ve Anthropic gibi ABD'li teknoloji devlerine karşı en güçlü küresel kozu olarak kabul edilmektedir.

Alibaba, Tencent ve Xiaomi gibi devler tarafından finansal olarak desteklenen Zhipu AI, büyük dil modelleri (LLM) alanında öncüdür.

Şirket ve geliştirdiği son teknoloji hakkında öne çıkan detaylar şunlar:

GLM Model Ailesi: Şirket, kendi geliştirdiği GLM (General Language Model) mimarisiyle tanınır. Bu serinin en son versiyonu olan ve Haziran 2026'da piyasaya sürülen GLM-5.2, 1 milyon tokenlık devasa bağlam penceresiyle kod analizlerinde ve siber güvenlik araştırmalarında çığır açmıştır.

Açık Kaynak (Open-Weight) Stratejisi: Anthropic (Mythos) ve OpenAI gibi ABD'li şirketlerin aksine Zhipu AI, GLM-5.2 modelini açık kaynaklı (MIT lisanslı) olarak yayınlamıştır. Bu strateji, dünyanın her yerindeki yazılımcı ve siber güvenlik uzmanlarının modeli kendi bilgisayarlarına indirip, güvenlik filtrelerini kaldırarak tamamen özgürce çalıştırabilmesine olanak tanır.

Maliyet ve Rekabet Avantajı: Zhipu AI modelleri, siber güvenlik ve kodlama görevlerinde Anthropic'in en gelişmiş sistemleriyle kafa kafaya yarışırken, çıktı maliyetini neredeyse beşte bir (1/5) oranına düşürerek batılı teknoloji laboratuvarları üzerinde ciddi bir pazar baskısı oluşturmaktadır.