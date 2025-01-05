Çin uçan otomobilini tanıttı: Karada ve havada gidiyor

Çin, dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisini kullanan uçan aracını tanıttı. "Kunpeng No.1" adı verilen araç 300 metre yükseklikte 20 dakika uçabiliyor. Aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.

Çin'deki Southeast Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülkenin "dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden" faydalanılan ilk elektrikli uçan aracını hem karada hem de havada gidebildiğini açıkladı.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Southeast Üniversitesi, "Kunpeng No.1" adı verilen elektrikli uçan aracına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden" faydalanılan ilk elektrikli uçan aracın hem uçabildiği hem de kara aracı olarak kullanılabildiği belirtildi.

Aracın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabildiği kaydedilen açıklamada, aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu, Çin'in dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi temelindeki ilk uçan otomobili. Ana taşıyıcı olarak dron teknolojisi yerine arabayı kullanıyor ve böylece yerde sürüşle uçuş arasında pürüzsüz bir geçişi mümkün kılıyor" ifadeleri yer aldı.

Arabanın, yüksek kapasiteli güç bataryasıyla çalıştığı kaydedilen açıklamada, araştırmacıların uçuş süresini 2 saatin üzerine çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.