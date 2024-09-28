Çin’de yerel şirketlere ‘Nvidia çiplerinden uzak durun’ uyarısı

Çin’de hükümet, çip sektörünü geliştirme ve ABD yaptırımlarına karşı koyma amacıyla, Çinli yerel şirketlere Nvidia ürünleri yerine kendileri gibi yerel olarak yapay zekâ çipi üretimi yapan firmalardan satın alma çağrısı yaptı.

Kaynaklara göre, Çin’de piyasa düzenleyiciler, yapay zekâ modelleri geliştirmek ve çalıştırmak için kullanılan Nvidia H20 çiplerinin satın alınamaması için şirketleri ikna etmeye çalışırken, çağrı açık bir yasak yerine tavsiye niteliğinde oluyor.

Bu strateji, olası ek ABD kısıtlamalarına hazırlanan Çin’de yerel yapay zekâ çip üreticilerinin daha fazla pazar payı elde etmesine yardımcı olmak amacıyla da oluşturuluyor.