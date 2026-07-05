Çin'den devrim yaratacak buluş: İnsan beynini taklit eden çip geliştirildi!

Çin, yarı iletken ve yapay zekâ teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adıma imza attı. Pekin Üniversitesi ile Çin Bilimler Akademisi araştırmacılarından oluşan bir ekip, insan beyninin karmaşık kıvrımlarını ve sinir ağlarını milisaniyeler içinde simüle edebilen yeni bir nöromorfik bilgisayar çipi geliştirdi. Saygın bilim dergisi Science'da yayımlanan bu teknoloji, özellikle tıp dünyasında ve yapay zekâ mimarilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

"Sütün çiftlikte işlenmesi gibi": Geleneksel mimari tarihe karışıyor

40 nanometrelik bir süreçle üretilen ve bellek dizisiyle entegre çalışan bu yeni sistem, geleneksel bilgisayarların en büyük darboğazı olan "veri aktarım gecikmesini" tamamen ortadan kaldırıyor. Mevcut bilgisayarlar veriyi işlemci ve bellek arasında taşırken zaman ve enerji kaybederken, yeni çip veri depolama ve hesaplamayı aynı bellek dizisi içinde gerçekleştiriyor.

Almanya'daki Jülich Araştırma Merkezi'nden uzmanlar, bu inovasyonu şu dikkat çekici benzetmeyle açıklıyor:

"Bu sistem, sütün işlenmek üzere fabrikaya taşınması yerine, doğrudan çiftlikte ürüne dönüştürülmesine benziyor. Zaman ve enerji tasarrufu muazzam düzeyde."

Nvidia A100'e karşı 478 kat hız avantajı

İnsan beynindeki milyarlarca nöronun oluşturduğu dinamik ve kıvrımlı yapıyı gerçek zamanlı modellemek, bugüne kadar süper bilgisayarlar için bile devasa bir işlem yükü demekti. Çinli ekip, yeni nesil faz değişimli memristörlerde normalde bir dezavantaj olarak kabul edilen "iletkenlik kayması (veri kararsızlığı)" özelliğini, akıllıca bir mühendislikle hesaplama algoritmasının bir parçası haline getirerek bu sorunu çözdü.

Yapılan testlerde, yeni donanımın karmaşık beyin yüzeylerini yarım saniyeden kısa bir sürede yeniden oluşturabildiği ve sektör standardı kabul edilen Nvidia A100 GPU sistemlerinden 50 ila 478 kat daha hızlı çalıştığı kaydedildi.

Sağlıkta devrim: Dijital beyin ikizleri ve ameliyat navigasyonu

Geliştirilen bu yüksek hızlı donanım altyapısı, özellikle nöroloji ve beyin cerrahisi alanlarında devrim yaratma potansiyeline sahip. Çipin öncelikli kullanım alanları şu şekilde sıralanıyor:

Kişiye Özel Dijital Beyin İkizi: Gelecekte hastaların beyin yapılarının dinamik dijital kopyaları çıkarılabilecek.

Gerçek Zamanlı Sinir Navigasyonu: Beyin cerrahisi operasyonları sırasında, ameliyat esnasında yer değiştiren korteks yüzeyi milisaniyeler içinde anlık olarak takip edilebilecek.

Erken Teşhis ve Tedavi: Alzheimer gibi dejeneratif hastalıkların erken taranmasında ve kişiselleştirilmiş tedavi süreçlerinin planlanmasında aktif rol oynayacak.

Gelişmiş Teknolojiler: Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI), somut yapay zekâ şemaları ve robotik sistemlerde milisaniye düzeyinde tepki süresi sağlayacak.