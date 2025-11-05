Çin'den Nvidia'nın hayallerini suya düşürecek hamle

  1. Ekonomim
Çin, devlet destekli veri merkezlerinde yabancı yapay zekâ çiplerini yasakladı.

Reuters'ın haberinde aktardığına göre, Çin hükümeti, herhangi bir devlet fonu alan yeni veri merkezi projelerinin yalnızca yerli üretim yapay zekâ çipleri kullanmasını gerektiren bir kılavuz yayımladı.

Son haftalarda Çinli düzenleyici makamlar, yüzde 30'dan az tamamlanmış bu tür veri merkezlerine tüm kurulu yabancı çipleri çıkarma veya satın alma planlarını iptal etme emri verdi. Daha ileri aşamadaki projeler ise vaka bazında karar verilecek.

Yapay zekada hakimiyet mücadelesi

Bu hamle, Washington ve Pekin arasındaki ticaret düşmanlıklarının duraklamasının ortasında Çin'in kritik altyapısından yabancı teknolojiyi ortadan kaldırmaya yönelik şimdiye kadarki en agresif adımlarından biri olurken, yapay zekâ çipinde kendi kendine yeterlilik arayışını hedefliyor.

Çin'in Nvidia'nın ürettiği çipler de dahil olmak üzere gelişmiş yapay zekâ çiplerine erişimi, ABD ile arasındaki temel sürtüşme noktalarından biri. İki ülke, üst düzey bilgi işlem gücü ve yapay zekâ alanında hakimiyet için mücadele ediyor.

Nvidia'nın hayalleri suya düşecek

Pekin'in son hamlesi Nvidia'nın Çin pazar payını yeniden kazanma umutlarını suya düşürecek ve Huawei dahil yerel rakiplere daha fazla çip satışı güvence altına alma konusunda başka bir fırsat verecek.

Kılavuzun ülke çapında mı yoksa sadece belirli eyaletlerde mi geçerli olduğu belirsiz. Kaynaklar, hangi Çinli düzenleyici kurumların bu emri verdiğini belirtmezken, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını reddettiler.

Nvidia'nın yanı sıra Çin'e veri merkezi çipi satan diğer yabancı çip üreticileri arasında AMD ve Intel bulunuyor.

