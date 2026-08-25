Çin'in sessiz devrimi: Fabrikaları robotlar devralıyor

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Çin'in teknoloji alanındaki iddiası son dönemde insansı robotların yaptığı gösterilerle gündeme gelse de, ülkenin asıl makine devrimi çok daha sessiz bir şekilde fabrikalarda ilerliyor.

Çin genelinde fabrikalarda çalışan robotların sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Bu sayı dünyadaki en yüksek seviyeyi oluştururken, Çin aynı zamanda küresel sanayi robotu üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiriyor ve ürettiği robotları dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

BBC'nin haberine göre Çin'in robotlaşma hamlesi, yalnızca üretim kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda ülkenin karşı karşıya olduğu demografik sorunlara çözüm bulmayı ve küresel teknoloji yarışında ABD ile rekabet etmeyi amaçlıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping yönetiminin yaklaşık 20 milyar dolarlık planı kapsamında Çin'in inovasyon ve ileri teknoloji alanında küresel rekabetin ön saflarında yer alması hedefleniyor.

Fabrikalarda otomasyon hızla yayılıyor

Chengdu'daki CRP Technology fabrikasında yaklaşık 30 çalışan robot kolları üretirken, dört genç mühendis başka robotların üretiminde kullanılabilecek yeni bir prototip üzerinde çalışıyor.

Şirketin ürettiği robot kolları otomotiv, elektronik ve rüzgâr türbini sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor. CRP Technology'ye göre tek bir robot kolu, tekrarlayan görevlerin yüzde 90'ından fazlasını yerine getirecek şekilde programlanabiliyor.

Şirketin araştırma ve geliştirme ekibinden Pang Kai, önümüzdeki yaklaşık 10 yıl içinde Çin'de yeterli sayıda işçi bulunmayabileceğini belirterek, geliştirdikleri yeni nesil robotların yalnızca fiziksel görevleri yerine getirmesini değil, daha gelişmiş biçimde hareket edebilmesini hedeflediklerini söyledi.

Çin'in karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri de hızla yaşlanan nüfus. Ülkede 2035 yılına kadar nüfusun üçte birinden fazlasının 60 yaşın üzerinde olması bekleniyor. Bazı tahminler ise gelecek 10 yıl içinde ülke nüfusunun yaklaşık 60 milyon azalacağına işaret ediyor.

Otomasyon iş gücü açığını kapatabilir, ancak iş kaybı riski de yaratıyor

Çin'de imalat sektöründe yaklaşık 120 milyon kişi çalışıyor. Robotlaşmanın hızlanması, yaşlanan nüfus nedeniyle ortaya çıkabilecek iş gücü açığını kapatma potansiyeli taşırken, aynı zamanda üretim sektöründeki milyonlarca çalışan açısından iş kaybı riskini de beraberinde getiriyor.

Leapmotor Başkan Yardımcısı Cao Li, makinelerin günde 24 saat çalışabilmesine rağmen bakım, denetim ve onarım için hâlâ insanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Leapmotor'un Hangzhou'daki fabrikasında üretimin hemen her aşamasında robotlardan yararlanılıyor. Şirketin 25 binden fazla çalışanı bulunurken, yüzlerce çalışan da araçların son kontrollerini gerçekleştiriyor.

Cao Li, damgalama, kaynak ve boyama atölyelerinde otomasyon oranının fiilen yüzde 100'e ulaştığını belirterek, bazı alanlarda insan iş gücüne duyulan ihtiyacın daha da azalabileceğine dikkat çekti.

Çin'in en büyük avantajı: Dev üretim zinciri

Çin'in robot yarışındaki en önemli avantajlarından biri, sahip olduğu geniş üretim ekosistemi olarak görülüyor. Robotların üretiminde kullanılan motor, batarya, elektronik bileşen, dişli ve sensör gibi parçaların önemli bölümüne ülke içinden hızlı şekilde erişilebiliyor.

Uluslararası Robotik Federasyonu Genel Sekreteri Susanne Bieller, Shenzhen'de bir robotun üretimi için gerekli parçaların bir saatten kısa sürede bulunabildiğini, Avrupa'da ise aynı sürecin bir haftaya kadar uzayabildiğini söyledi.

Bu üretim altyapısı, Çin'e özellikle robotların fiziksel bileşenlerinin geliştirilmesi ve seri üretimi konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

ABD ise robotların programlanmasında kritik önem taşıyan yapay zekâ alanındaki liderliğini koruyor. Buna karşın Çinli şirketler de bu alandaki rekabeti hızlandırıyor.

DeepSeek ve Moonshot gibi Çinli şirketler, ABD'nin gelişmiş çiplere yönelik ihracat kısıtlamalarına rağmen, ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleriyle rekabet edebileceklerini savundukları yapay zekâ modelleri geliştiriyor.

Robot çağı için 15 yaşından itibaren eğitim

Çin, yalnızca fabrikaları dönüştürmekle kalmıyor, geleceğin iş gücünü de bu dönüşüme hazırlamaya çalışıyor.

Hangzhou Technician Institute gibi meslek okullarında öğrenciler, 15 yaşından itibaren motor teknolojileri, havacılık, robotik ve nadir toprak elementlerinin işlenmesi gibi alanlarda eğitim alabiliyor. Okulda kodlama ve robotik sistemlerin yanı sıra robotik tıbbi cihazların geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Öğretmen Chen Tianyu, öğrencilerin bir bölümünün daha mezun olmadan şirketler tarafından işe alınabildiğini ve istihdam konusunda ciddi bir endişe taşımadıklarını söyledi.

Ancak Çin'in robotlaşma hamlesi, ülkenin tüm ekonomik sorunlarına çözüm sunmuyor. Konut sektöründeki kriz, yüksek yerel yönetim borçları ve zayıf iç tüketim gibi sorunlar sürerken, otomasyonun bu sorunları nasıl etkileyeceği ve teknolojik dönüşümün tehdit ettiği işlerin ne ölçüde korunabileceği belirsizliğini koruyor.

Buna rağmen Çin'in fabrikalarındaki dönüşümün hızı, küresel üretim yarışında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. İnsansı robotlar kamuoyunun ilgisini çekerken, asıl devrim şimdiden üretim bantlarında yaşanıyor.