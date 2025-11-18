  1. Ekonomim
Çin’in teknoloji devi beklentilerin üzerinde kar etti

Xiaomi'nin üçüncü çeyrek gelirleri tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, gelir ve düzeltilmiş net kâr beklentilerini aşarken, faaliyet kârında önemli bir sapma yaşadı.

Açıklanan verilere göre, Xiaomi'nin geliri 113.12 milyar CNY olarak gerçekleşti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 112.5 milyar CNY'nin üzerinde geldi.

Düzeltilmiş net kâr ise analist tahminlerini geride bırakarak 11.31 milyar CNY seviyesine ulaştı. Beklentiler 10.05 milyar CNY civarındaydı.

Ancak, şirketin faaliyet kârı beklentilerin oldukça altında kaldı. Piyasa 70.72 milyar CNY faaliyet kârı beklerken, Xiaomi 15.11 milyar CNY faaliyet kârı bildirdi.

Öte yandan, Xiaomi'nin elektrikli araç (EV) ve yapay zekâ (AI) gibi yeni girişimlerinden elde ettiği kâr 700 milyon CNY olarak dikkat çekti.

