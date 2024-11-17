Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa'da Samsung ve Apple'a meydan okumayı hedefliyor

Akıllı telefon üreticileri, Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda başarı elde etmenin, Japonya, Avustralya ve ABD gibi diğer yüksek kaliteli pazarlarda da fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa'da daha güçlü bir yer edinmek ve daha yüksek marjlı premium cihazlar satmak için çabalarını yoğunlaştırıyor. O üreticilerden biri de Realme. Şirketin Avrupa'daki satışları 2020 yılından 2023 yılına kadar yüzde 275 oranında arttı. Realme'nin hedefi, şu anki yüzde 4'lük pazar payını üç ila beş yıl içinde yüzde 10'a çıkarmak.

Realme, 2021 yılında 100 milyon küresel telefon sevkiyatına ulaşarak bunu başaran en hızlı oldu. Geçen yıl da 200 milyon sevkiyata ulaştı.

Şirketin ürün pazarlama müdürü Francis Wong, "Eğer Avrupa pazarında başarılı olursak, markamız büyük bir yükseliş yaşayacak ve bu, küresel satışlarımıza da olumlu etki yapacak" dedi. Wong, Avrupa pazarında, Apple ve Samsung'a sadık tüketicilere ulaşmanın Hindistan'a göre çok daha maliyetli olduğunu belirtti.

Avrupa'da Samsung ve Apple hala baskın

Ancak Çinli üreticiler, Avrupa pazarındaki büyümenin daha yavaş olduğunu kabul ediyor. Apple ve Samsung, Avrupa'da özellikle premium segmentte hala baskın durumda. 2024'ün ikinci çeyreğinde, 700 doların üzerindeki telefon satışlarının yüzde 94'ü bu iki markaya ait. Huawei, daha önce Avrupa'da hızlı bir şekilde pazar payını artırmış olsa da 2020'deki ABD yaptırımları ve 5G ağlarında kullanılan Huawei ekipmanlarının yasaklanmasıyla pazar dışı kaldı.

Çinli akıllı telefon üreticilerinin Avrupa serüveni

Çinli üreticiler, yeni teknolojilerle Avrupa pazarında yer edinmeye devam ediyor.

Katlanabilir telefonlar, gelişmiş kameralar ve süper hızlı şarj cihazları gibi yenilikler, pazara taze bir soluk getiriyor. Honor, batı Avrupa'da katlanabilir telefon satışlarında Samsung'u geride bıraktı. Şirket, Magic V3 modelini 2000 euro civarında bir fiyatla satışa sunmasıyla öne çıkıyor.

Bir başka Çinli üretici Oppo da Find X8 serisini Avrupa'ya sunarak premium segmentteki geri dönüşünü duyurdu. Oppo, Avrupa pazarında uzun vadeli yatırımlar yapmayı hedefliyor.

Xiaomi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde premium pazarındaki payını yüzde 4,3'e çıkararak önemli bir büyüme kaydetti. Ayrıca, Transsion gibi Çinli üreticiler, Doğu Avrupa'da orta segment satışlarını artırdı.

Avrupa'da üç aylık akıllı telefon satış payları (%), Kaynak: Financial Times, Counterpoint Research

Ancak analistler, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki paylarını yüzde 4'ün üzerine çıkarmakta zorlandığını ve büyük spor etkinlikleri gibi pahalı pazarlama kampanyalarına ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtiyor.

Realme’nin pazar payı artışı Rusya’daki satışlar sayesinde hızlandı. Çünkü Samsung ve Apple, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu pazardan çekildi ve diğer üreticiler için bu önemli bir fırsat oldu.

IDC’den analist Will Wong, "Bu markalar, Batı Avrupa'da marka bilinirliğini oluşturmak için çok para harcıyor. Ancak çok fazla olumlu geri dönüş görmüyorlar" dedi.

Akıllı telefon üreticileri, Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda başarı elde etmenin, Japonya, Avustralya ve ABD gibi diğer yüksek kaliteli pazarlarda da fayda sağlayabileceğini, bu başarı ile operatörlerin Çinli telefonları o bölgelere satmaya ikna edilebileceğini savunuyor.

Honor’dan Tony Ran, "Bu konuda uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Bir kez burada başarılı olursak, her yerde başarılı olabiliriz" dedi.