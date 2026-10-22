Çinli bilim insanlarından kuantum teknolojisinde devrim: 100 kanallı tek foton dedektörü

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Şanghay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojisi Enstitüsü'nde görev yapan araştırmacılar, süperiletken nanotel tek foton dedektörleri alanında yaşanan kronik ısı sızıntısı sorununu aşmak adına yüksek yoğunluklu çok çekirdekli mikroşerit hatları tasarladı. Geliştirilen ultra ince yapı sayesinde, kriyojenik sistemlerdeki termal yük geleneksel kabloların seviyesinin çok altına indirildi ve uzun süreli kararlılık güvence altına alındı.

Termal yükü azaltan yeni mikroşerit hat mimarisi

Dedektörlerdeki kanal sayısının artırılması sürecinde, oda sıcaklığından soğuk bölmelere ısı taşıyan kalın koaksiyel kablolar ciddi bir teknik engel oluşturuyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yola çıkan Şanghay merkezli ekip, esnek ve yüksek yoğunluklu yeni bağlantı şemaları üretti. Test sonuçlarına göre, yeni mimarinin yarattığı ısı sızıntısı standart kabloların oluşturduğu ısının yalnızca yirmide birine geriledi.

Kesintisiz testler ve kuantum dolaşıklık ağı

Geliştirilen platformun dayanıklılığını ölçmek amacıyla yedi gün süren kesintisiz testler gerçekleştirildi. Deneyler sırasında soğutma platformunun sıcaklığı 2,1 Kelvin derecenin altında tutulurken, sistemin algılama verimliliği yüzde 80'in üzerine çıktı ve düşük sinyal yanlış alarm oranı korundu. Ayrıca beş kullanıcılı tamamen bağlantılı bir kuantum dolaşıklık dağıtım ağı kuran araştırmacılar, oluşturulan on çift yönlü kuantum bağlantısının tamamında yüzde 90'ın üzerinde iletişim sadakati elde etti.