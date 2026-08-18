Çinli Unitree'den yüksek hızlı insansı robot: 2 metre zıplayabiliyor

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Çinli robot üreticisi Unitree, "Superman" adını verdiği yüksek hızlı yeni insansı robotunu tanıttı.

Tanıtım, şirketin Çin ana karasında borsaya açılan ilk genel amaçlı robotik şirketi olmasına günler kala yapıldı.

Unitree, 3 ay gibi kısa bir sürede geliştirdiği saniyede 12,66 metre hıza ulaşabilen ve 2 metre zıplayabilen "Superman" kod adlı yeni insansı robotunu tanıttı.

Üç ayda geliştirildi

Çin'in doğusundaki teknoloji merkezlerinden Hangzhou'da faaliyet gösteren Unitree, yeni robotu yaklaşık üç ayda geliştirdiğini açıkladı. Robotun durduğu yerden 2 metre yüksekliğe sıçrayabildiği ve saniyede 12,66 metre hıza ulaşabildiği belirtildi.

Şirket, robotun geliştirme çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve performansının önümüzdeki aylarda daha da iyileştirilebileceğini bildirdi.

Halka arzdan 905 milyon dolar gelir elde etti

Satış miktarı bakımından dünyanın en büyük insansı robot üreticisi olan Unitree, geçen hafta gerçekleştirdiği ilk halka arzdan 6,1 milyar yuan (yaklaşık 905 milyon dolar) gelir elde etti. Şirketin hisseleri 19 Ağustos'ta Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başlayacak.

Halka arz, bireysel yatırımcılardan yoğun talep gördü. Unitree hisselerine arz edilen miktarın 8 bin katından fazla talep gelirken, bunun Şanghay'ın teknoloji şirketlerine odaklanan STAR Market'i için bir rekor olduğu belirtildi.

Şirket, temmuz ayı sonu itibarıyla farklı modellerden yaklaşık 18 bin iki ayaklı insansı robot ürettiğini ve müşterilerine teslim ettiğini duyurdu.

Unitree'nin Şanghay'daki borsa yolculuğu, Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nın açılışıyla aynı döneme denk geliyor. Koşabilen, dans edebilen ve dövüş sanatları hareketleri yapabilen insansı robotlarıyla dünya çapında tanınan şirket, böylece yatırımcıların ilgisini daha da artırmayı hedefliyor.

Çin'in teknoloji devleri Unitree'nin yatırımcıları arasında

Unitree'nin kurucusu Wang Xingxing, geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önde gelen teknoloji girişimcileriyle düzenlediği toplantıda ön sırada yer almasının ardından ülke çapında tanınırlık kazanmıştı.

Şirketin yatırımcıları arasında Tencent, Alibaba ve DeepSeek gibi Çin teknoloji sektörünün önde gelen kuruluşları da bulunuyor.