Çinli yapay zeka Manus 500 milyon doların üzerinde yatırım topladı

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Çinli yapay zeka girişimi Manus'un çatı şirketi Butterfly Effect, küresel teknoloji çevrelerinde ses getiren büyük bir finansman turunu geride bıraktı. Meta'nın daha önceki satın alma girişiminin düzenleyici engeller ve Pekin'in talimatıyla iptal edilmesinin ardından şirket, 500 milyon doların üzerinde yeni yatırım topladı. Boyu Capital ve IDG Capital'in liderlik ettiği turda Tencent, HSG ve ZhenFund gibi dev isimler de yer aldı.

Hong Kong halka arzı ve 4 milyar dolar hedefi

Yatırım turunun ardından rotasını büyümeye çeviren şirket, Hong Kong'da halka arz seçeneğini değerlendirirken yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Çin ana karasındaki operasyonlarını düzenleyici gerekliliklere uyumlu hale getiren Butterfly Effect, 1 Eylül itibarıyla bağımsız bir yapı altında faaliyet göstermeye başladı.

Yapay zeka ajanları pazarında büyüme hamlesi

Geçen ay gelişmiş yapay zeka uygulamaları Manus 2.0 ve Cue'yu piyasaya süren girişim, Çin pazarındaki ekosistem ortaklıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Pekin'deki araştırma-geliştirme ve operasyon kadrosunu genişletmek için yeni ilanlar yayımlayan şirket, küresel çapta hızla büyüyen yapay zeka ajanları pazarından daha büyük pay almayı hedefliyor.