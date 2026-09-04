Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI, Hong Kong’da halka arz için başvurdu

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Deniz Güldağ

Moonshot AI, halka arz planına ilişkin yorum yapmadı. Çin'in teknoloji odaklı yayın kuruluşu LatePost ve Reuters da daha önce şirketin gizli şekilde IPO(halka arz) başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Çin’in giderek rekabetçi hale gelen yapay zeka sektörünün yükselen yıldızlarından biri olan Moonshot AI, temmuz ayında Kimi K3 adlı yeni yapay zeka dil modelini piyasaya sürerek sektörde dikkatleri üzerine çekmişti.

Kimi K3’ün performansının, önde gelen bazı ABD merkezli yapay zeka modelleriyle rekabet ettiği belirtilmişti.

Halka arzın Çin'in düzenleyici kurumlarının onayına tabi olduğu belirtilirken, kesinleşmesi halinde Moonshot AI’ın halka arzı, son yıllarda Hong Kong’da gerçekleştirilen en büyük IPO’lardan biri olabilir.