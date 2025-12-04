Çip devi yeni yapay zekâ sunucusunun performansını 10 kat artırdı

Nvidia, yayımladığı yeni verilerde en son yapay zekâ sunucusunun, aralarında Çinli iki popüler modelin de bulunduğu yeni modellerin performansını 10 kata kadar artırabildiğini duyurdu.

Şirketin verileri, "mixture-of-experts" olarak bilinen ve soruları parçalara ayırarak model içindeki uzman bileşenlere yönlendiren yaklaşımı kullanan modellere odaklandı. Bu yöntem, Çinli DeepSeek’in 2025 başında Nvidia çipleriyle daha az eğitim gerektiren yüksek performanslı açık kaynak modelini tanıtmasının ardından büyük ilgi gördü.

O tarihten bu yana OpenAI, Fransa merkezli Mistral ve Çinli Moonshoot AI da aynı yöntemi benimsedi; Moonshoot AI temmuz ayında yüksek sıralamalara giren açık kaynak modelini yayımladı.

DeepSeek benzeri performans artırımları

Nvidia, bu modellerin daha az eğitim gerektirdiği eleştirilerine karşılık olarak, kendi donanımlarının modellerin son kullanıcıya sunulması aşamasında hâlâ belirgin avantajlar sağladığını vurguluyor.

Şirket, 72 adet üst düzey çipi tek bir bilgisayarda yüksek hızlı bağlantılarla birleştiren yeni sunucusunun Moonshoot’un Kimi K2 Thinking modelinde önceki nesil Nvidia sunucularına kıyasla 10 kat performans artışı sağladığını belirtti. Benzer verim kazanımlarının DeepSeek modellerinde de görüldüğü ifade edildi.