Çip sektörü, ABD yönetimini fiyat ve üretim müdahalesine karşı uyardı

Yarı iletken sektörü kuruluşu SEMI, küresel bellek çipi sıkıntısına fiyatları veya üretim kapasitesini yönlendirerek müdahale edilmesinin arz sorununu daha da ağırlaştırabileceği konusunda ABD yönetimini uyardı.

SEMI, üst düzey yönetim yetkililerine gönderdiği mektupta, şirketlerin müşterileriyle uzun vadeli anlaşmalar yapmaya devam etmesine izin verilmesini ve ABD'de üretimi artırmayı amaçlayan vergi teşviklerinin uzatılmasını istedi.

Micron Technology ile Güney Koreli SK Hynix ve Samsung Electronics, SEMI üyeleri arasında yer alıyor.

Kuruluş, fiyatlandırma veya kapasite kararlarını bozan müdahalelerin talepteki dengesizliği uzatma riski taşıdığını belirtti. Mevcut piyasa koşullarına ABD'de üretim yatırımları ve uzun vadeli satın alma anlaşmalarına verilen önemin artırılmasıyla yanıt verildiği kaydedildi.

1 Temmuz tarihli mektup, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderildi.

SEMI, elektronik ürünlerde yükselen maliyetlerin etkisini azaltmak için yönetimin Kongre ile birlikte çalışmasını istedi. Kuruluş, telefon ve dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki artışları dengelemek amacıyla tüketicilere yönelik vergi indirimleri veya vergi kredileri geliştirilmesini önerdi.

SEMI ayrıca Trump yönetiminin çip sektörüne verdiği desteği memnuniyetle karşıladı. Kuruluşun Küresel Kamu Politikası ve Savunuculuk Başkan Yardımcısı Royal Kastens, yapay zekâ ve veri merkezi altyapısını desteklemek amacıyla bellek üretim kapasitesini artırmaya yönelik girişimleri takdir ettiklerini belirtti.