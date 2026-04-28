Citi’den yapay zekâ tahmini: Pazar 4,2 trilyon doları aşacak

Citigroup, kurumsal şirketlerin kodlama ve otomasyon alanlarında yapay zekâ araçlarını beklenenden daha hızlı benimsemesini gerekçe göstererek küresel yapay zekâ pazarı tahminini yukarı yönlü revize etti. Reuters'ın aktardığına göre, banka, Anthropic gibi şirketlerin güçlü gelir büyümesinin bu görünümü desteklediğini belirtti.

Citi, 27 Nisan tarihli notunda küresel yapay zekâ pazarının 2030 yılına kadar 4,2 trilyon doların üzerine çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu toplamın yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık bölümünün kurumsal yapay zekâ uygulamalarından kaynaklanacağı öngörüldü.

Banka daha önce küresel yapay zekâ pazarının 3,5 trilyon doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağını ve bunun yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık kısmının kurumsal yapay zekâdan geleceğini tahmin etmişti.