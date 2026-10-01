Curiosity'den Mars'ta 5 bininci gün sürprizi: Kızıl Gezegen böyle görüntülendi

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İki farklı zaman, tek bir Mars manzarası

Curiosity'nin Mars'taki 5 bininci günü olan 30 Ağustos 2026'da yerel saatle 09.56'da ilk panorama kaydedildi. İkinci görüntü ise görevin 5 bin 3'üncü gününde, 2 Eylül 2026'da saat 17.39'da çekildi.

Dünya'ya ulaşan iki görüntü, tek bir sahnede bir araya getirildi. Sabah manzarası mavi, öğleden sonra görüntüsü ise sarı tonlarla renklendirilerek panoramaya sanatsal bir görünüm kazandırıldı.

Mars yüzeyindeki izleri de görüntüledi

"Chocolatal" adı verilen kumlu bir sırtın üzerinden çekilen panorama, Curiosity'nin kendisini, tekerlek izlerini ve Gale Krateri çevresindeki geniş manzarayı gösteriyor.

Görüntünün ön planında Curiosity'nin güvertesi yer alıyor. Araç üzerindeki ekipmanlar arasında, keşif aracının Mars yörüngesindeki uzay araçlarıyla veri iletişimini sağlayan kutu şeklindeki UHF anteni de bulunuyor.

Arka bölümde ise Curiosity'ye enerji sağlayan çok görevli radyoizotop termoelektrik jeneratör (MMRTG) görülüyor. Aracın Mars yüzeyinde bıraktığı tekerlek izleri ise arazi boyunca ilerleyerek ufukta kayboluyor.

Hedef: Mount Sharp'ın etekleri

Curiosity, Gale Krateri içerisinde yükselen yaklaşık 3 mil (4,8 kilometre) yüksekliğindeki Mount Sharp'ın alt yamaçlarını incelemeyi sürdürüyor.

Keşif aracının bulunduğu noktadan çekilen panorama, krater tabanına doğru uzanan araziyi gösterirken Gale Krateri'nin uzak kenarı ufuk çizgisinde silik şekilde seçilebiliyor.

NASA'nın daha önce, Kasım 2021'de çektiği benzer görüntülerde kullandığı kartpostal tarzı renk düzenlemesi de bu panoramaya uygulanarak Mars manzarasına dikkat çekici bir görünüm kazandırıldı.

Curiosity misyonu, Kaliforniya'nın Pasadena kentindeki California Institute of Technology (Caltech) tarafından yönetilen NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından yürütülüyor.