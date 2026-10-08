Curiosity'nin kamerasından Mars şafağı: Dünya'daki bir bölgeyi andırıyor

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Altı tekerlekli keşif aracının Mastcam kamerasıyla kaydettiği son görüntü ise Mars yüzeyindeki sıra dışı manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğraf, güneşin doğuşundan yaklaşık bir saat sonra, uzakta rüzgarın şekillendirdiği sarp kayalıkların bulunduğu bölgeden çekildi.

Uzaktaki kayalıklar Mars'ın geçmişine ışık tutabilir

Curiosity projesinde görev alan NASA Jet İtki Laboratuvarı gezegen bilimcisi Ashwin Vasavada, uzakta görülen parlak ve sarp zirvelerin Curiosity'nin şimdiye kadar geçtiği katmanlardan oldukça farklı bir kaya tabakasına ait olduğunu belirtti.

NASA'ya göre bu tabaka, yakın çevredeki volkanik faaliyetlerin ardından Gale Krateri'ne rüzgarla taşınan tortuların zamanla birikmesiyle oluşmuş olabilir.

Tortuların kayaya dönüşmesinin ardından rüzgarın milyonlarca yıl boyunca yüzeyi aşındırarak "yardang" adı verilen sırt ve oluklardan oluşan şekiller meydana getirdiği değerlendiriliyor.

Yaklaşık 3 milyar yıllık kaya tabakası

Vasavada, yardang tabakasının büyük olasılıkla Sharp Dağı'nın diğer bölümleriyle yaklaşık aynı dönemde, yani 3 milyar yıl önce oluştuğunu ifade etti.

Yaklaşık 16 kilometre boyunca uzanan tabaka, Sharp Dağı'nın kuzeybatı kesimlerinde bulunuyor. Ancak bilim insanlarına göre bu katmanların üzerinde bulunduğu yapı, geçmişte uzun bir aşınma döneminin yaşandığına işaret ediyor.

Jeologların "uyumsuzluk" olarak adlandırdığı bu durum, eski kaya katmanlarının aşındığı ve daha sonra yeni katmanların birikmeye başladığı bir zaman aralığını temsil ediyor. Bu nedenle bölge, Mars'ın milyarlarca yıllık jeolojik geçmişindeki değişimleri anlamak açısından önem taşıyor.

Curiosity'nin hedefi 2027-2028

NASA, Sharp Dağı'na doğru ilerleyen Curiosity'nin yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve bunun Mars'ta şimdiye kadar çıkılan en yüksek seviye olduğunu açıkladı.

Sharp Dağı'ndaki farklı katmanlar, Mars'ın geçmişine ilişkin önemli ipuçları barındırıyor. Bilim insanları bu katmanları inceleyerek, bugün soğuk ve kurak olan Mars'ın milyarlarca yıl önce daha sıcak ve ıslak olduğu dönemde Gale Krateri'nde bulunan göller ve akarsular hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Curiosity'nin 2027 veya 2028 yıllarında yardang tabakasına ulaşması bekleniyor. Araç, bölgeye ulaştığında üzerindeki bilimsel cihazlarla kayaların ve çevredeki jeolojik yapıların ayrıntılı incelemesini gerçekleştirecek.

Mars'ta yaşam izleri aranıyor

Curiosity'nin temel görevlerinden biri Mars'ın geçmişte mikrobiyal yaşam için elverişli koşullara sahip olup olmadığını araştırmak.

Mars'ın jeolojisini ve iklim geçmişini inceleyen keşif aracı, Kızıl Gezegen'deki görevini sürdüren iki NASA aracından biri. Diğer araç olan Perseverance ise kuzey yarımküredeki Jezero Krateri çevresinde çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dünya'daki bir bölgeyi andırıyor

Curiosity'nin çektiği yeni Mars şafağı görüntüsü, bilim insanlarına Dünya'daki bazı çöl manzaralarını da hatırlattı.

Vasavada, manzaranın kendisine Arizona'daki Monument Vadisi'nde yapılan bir yolculuğu anımsattığını söyledi. Geniş açık alanlar ve sessizliğin oluşturduğu atmosferin Dünya'dakilere benzer bir his verdiğini belirten Vasavada, gökyüzünün ve gün doğumunun renklerinin ise bu manzaranın Mars'a ait olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Ortaya çıkan görüntü, Mars'ın Dünya'ya ne kadar tanıdık görünebildiğini gösterirken, Curiosity'nin ilerlediği bölgenin milyarlarca yıllık jeolojik geçmişine dair yeni ipuçları taşıması açısından da dikkat çekiyor.