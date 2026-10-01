DE-CIX Anketi: İstanbul dışında dijital olgunluk, yerel altyapıyı geride bırakıyor

İstanbul dışında faaliyet göstermekte olan işletmeler dijital dönüşümlerinde önemli ilerlemeler kaydetmiş durumda, ancak bulundukları şehirlerdeki dijital altyapının bu ilerlemeyi yakalayamadığı kanısındalar. Bu dünyanın lider İnternet Değişim (IX) operatörü DE-CIX için Twentify tarafından gerçekleştirilen yeni araştırmanın en önemli bulgularından biri oldu.

Ankete katılan işletmelerin yüzde 67’si kendilerini dijital açıdan gelişmiş veya çok gelişmiş olarak tanımlıyor, yüzde 77’si ise son üç yılda dijitalleşme konusunda önemli veya çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtiyor. Buna rağmen, şehirlerinde mevcut dijital altyapının iş ihtiyaçlarını büyük ölçüde veya tamamen karşıladığını düşünen işletmelerin oranının yalnızca yüzde 43 olduğu görülüyor. Buna karşılık, yüzde 35’lik bir kesim bu sorunun yanıtında tarafsız kalırken işletmelerin yüzde 21’i yerel altyapılarını büyük ölçüde yetersiz bulduklarını ifade ediyor.

İşletmeler dijital dönüşümlerinin bir sonraki aşamasını planlamaya başlaması, bu uçurumu giderek daha belirgin hale getiriyor. Çalışmaya katılan işletmelerin yüzde 82’si için faaliyet gösterdikleri coğrafya, yatırım kararlarında orta veya üst düzeyde bir faktör. Bu da altyapı ve teknoloji ekosistemlerine erişimin, işletmelerin nereye ve nasıl yatırım yapacaklarını yönlendirdiğini gösteriyor.

Daha iyi bir altyapı devam eden yatırım planlamalarını hızlandırabilir

İşletmeler önümüzdeki 24 ayın yatırım önceliklerini netleştirmiş durumda: CRM (yüzde 50), siber güvenlik (yüzde 46), bulut (yüzde 44) ve ağ altyapısı (yüzde 40) bunların başında geliyor. Ancak araştırmaya göre daha güçlü bir bölgesel altyapı sadece bu planların yönünü etkilemekle kalmaz, aynı zamanda hızlanmalarına katkıda bulunabilir.

Katılımcılara kendi şehirlerinde de İstanbul ile aynı dijital altyapı imkanları mevcut olsaydı hangi yatırımlara öncelik verecekleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 50’si buluta geçiş ve mevcut sistemlerin modernizasyonuna işaret ederken, bunu siber güvenlik yatırımları (yüzde 49) ve müşteri deneyimi teknolojileri (yüzde 48) takip ediyor. Her ikisi de yüzde 45’lik oranda olmak üzere, veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları da onların peşinden geliyor. Bulgular, İstanbul’a eşdeğer imkanların işletmelerin halihazırdaki yatırım planları için hızlandırıcı olabileceğini ve aynı zamanda yeni veri ve yapay zeka odaklı üst düzey girişimleri destekleyebileceğini ortaya koyuyor.

DE-CIX Orta Doğu Bölge Direktörü Bülent Şen, araştırmanın bulgularını şu şekilde değerlendirdi: “Türkiye genelindeki işletmeler dijital dönüşümlerinde bir sonraki adımı atmaya hazır ancak burada hırs, tek başına yeterli değil. Bulut servisleri, yapay zeka ve veri yoğun uygulamalar, işletmelerin yakınında dayanıklı ve yüksek performanslı bağlantı altyapıları bulunmasını gerektiriyor. Bölgesel dijital ekosistemlerin güçlendirilmesi, işletmelerin yatırımlarını daha büyük bir güvenle gerçekleştirmelerine, performanslarını yükseltmelerine ve rekabette şartları eşitlemelerine destek olacaktır.”

Veri erişimi ve gecikme, işletmelerin performansını doğrudan etkiliyor

Anketin sonuçlarına göre veri erişiminde yaşanan yavaşlık, işletmenin performansını en fazla etkileyen dijital altyapı sorunlarının başında geliyor. Katılımcıların neredeyse dörtte üçü veri erişimindeki yavaşlığın operasyonlarını önemli ölçüde etkilediğini belirtirken (yüzde 74), teknik destek ekiplerinden geç dönüş alınması yüzde 68 ile ikinci sırada yer alıyor. Buna karşılık internet kesintileri, işletmelerin görece daha kolay yönettiğini düşündüğü sorunlar arasında yer alıyor.

Bulgular, işletmeler açısından yalnızca bağlantının sağlanmasının yeterli olmadığını; düşük gecikme, hızlı veri erişimi ve kesintisiz performansın dijital devlere dönüşüm süreçlerinde kritik önem taşıdığını gösteriyor.

Altyapı partnerinden beklenti: Hizmet sağlayıcı değil, dönüşüm ortağı

Araştırmaya göre işletmeler altyapı partnerlerinden öncelikle ölçeklenebilir ve esnek hizmet (yüzde 41), yüksek erişilebilirlik ve süreklilik (yüzde 39), güvenilir bağlantı ve uptime garantisi (yüzde 36) bekliyor. Katılımcılar ayrıca AI ve edge teknolojilerine hazır altyapılar ile çoklu bulut sistemlerini destekleyen çözümleri de öncelikli beklentileri arasında gösteriyor.

Bulgular, işletmelerin altyapı sağlayıcılarını yalnızca teknik hizmet sunan bir tedarikçi olarak değil, dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyen stratejik bir iş ortağı olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor.

Anket çalışmasının tamamı, İstanbul dışındaki işletmelerin modernizasyon faaliyetlerine hız vermek için hırslı ve istekli olduğunu vurgularken sağlam ve yüksek performanslı bir dijital altyapıya erişimin dijital hayalleri somut yatırımlara ve iş sonuçlarına dönüştürmede kritik bir faktör olduğunu ortaya koyuyor. Dijital ihtiyaçlar değişip geliştikçe, ölçeklenebilir, dayanıklı ve geleceğe hazır bir altyapının Türkiye’nin sürdürülebilir dijital büyümesindeki rolü daha da önem kazanacaktır.