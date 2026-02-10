Deepfake içeriklere 3 saat kuralı!

Hindistan hükümeti Facebook, Instagram ve YouTube gibi dev platformları hedef alan yeni bir yönetmelik yayınladı. Artık yapay zeka tarafından üretilen her içerik, kullanıcıların yanıltılmasını önlemek için açıkça etiketlenmek zorunda.

Yeni düzenlemeye göre bu içeriklerin etiketlerinin kaldırılmasına ya da gizlenmesine izin verilmeyecek.

Platformlara otomatik denetim ve kullanıcı uyarısı yükümlülüğü

Nefes'in haberine göre, platformlardan ayrıca "yasa dışı, cinsel istismar içeren veya yanıltıcı yapay zeka içeriklerini tespit eden" otomatik sistemler kurmaları, bu içeriklerin dolaşıma girmesini engellemeleri, kullanıcıları yapay zekanın kötüye kullanımının sonuçları hakkında en az üç ayda bir uyarmaları istendi.

Eğer hükümet veya mahkeme bir içeriğin "deepfake" olduğuna hükmederse, platformların bu içeriği kaldırmak için sadece 3 saatlik bir süresi olacak.

Düzenleme ilk etapta Hindistan'da 5 milyondan fazla kullanıcısı olan platformları hedefliyor.