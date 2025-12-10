DeepSeek, Nvidia çipleriyle yeni yapay zeka geliştirdi

The Information’da yer alan habere göre, Nvidia’nın Blackwell çipleri satışına izin verilen ülkeler üzerinden Çin’e kaçak yollarla sokuldu. Kaynaklar, çipleri içeren sunucuların Çin’e ulaşmadan önce söküldüğünü aktardı.

DeepSeek, Ocak ayında Silikon Vadisi’nin en iyi modelleriyle rekabet edebilen ve çok daha düşük maliyetli bir yapay zeka modeli tanıtarak küresel dikkat çekmişti. Şirket, 2021’de ABD’nin ihracat yasaklarından önce 10.000 Nvidia GPU’su satın alan Çinli hedge fon High-Flyer tarafından finanse edilmişti.

DeepSeek, Eylül ayında yeni bir model yayımlamış ve bu model üzerinde Çinli çip üreticileriyle çalıştığını açıklamıştı.