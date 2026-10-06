DeepSeek, Tencent ve CATL desteğiyle devasa finansman turuna hazırlanıyor

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Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, 2027 yılının başında gerçekleştirmeyi hedeflediği halka arz öncesindeki son finansman turunda devasa bir kaynağa ulaşmak üzere. Şirketin, kısa süre içinde tamamlanması beklenen bu finansman turunda en az 80 milyar yuan (yaklaşık 12 milyar dolar) toplaması öngörülüyor.

Dev şirketler yatırıma öncülük ediyor

Tamamlanma aşamasına gelen finansman turuna en yüksek sermaye katkısını sağlayan şirketler arasında batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL) ve teknoloji devi Tencent Holdings öne çıkıyor. DeepSeek başlangıçta yaklaşık 50 milyar yuan toplamayı hedeflerken, imzalanan ön anlaşmalar doğrultusunda toplam finansman miktarının 100 milyar yuana kadar yaklaşabileceği belirtiliyor.

Finansman görüşmelerinin ilk döneminde şirketin değerleme hedefi yaklaşık 500 milyar yuan olarak belirlenmişti. Müzakerelerin son aşamada olduğu aktarılırken, nihai görüşmelerde detayların değişebileceği ifade ediliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından şirketin halka arz hazırlıkları kapsamında yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Tencent platformlarına yapay zeka entegrasyonu

Daha önceki finansman turunda da DeepSeek’e 10 milyar yuanlık yatırım yapan Tencent Holdings, geliştirdiği yapay zeka teknolojilerini kendi platformlarına entegre etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan DeepSeek, Liang Wenfeng’in yönettiği hedge fonu High-Flyer’ın bir iştiraki olarak gelişim gösterdi. Liang, şirketi yaklaşık 350 milyar yuan değerlemeye ulaştıran önceki 50 milyar yuanlık yatırım turuna da katılım sağlamıştı. Bu sürecin ve ilk dış finansman turunun ardından Liang’ın kişisel serveti iki katından fazla artarak yaklaşık 36 milyar dolara yükseldi. Süreç içerisinde finansman görüşmeleri, Liang’ın ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetine dair sosyal medyada yer alan yorumları sebebiyle kısa süreliğine askıya alınmıştı.

Rakiplerin beklentilerini değiştiren modeller ve dev altyapı

DeepSeek’in geliştirdiği en son yapay zeka modeli V4 Flash, sağladığı yüksek maliyet-performans dengesiyle Anthropic ve OpenAI gibi küresel rakiplere yönelik piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirdi. Kurucu Liang Wenfeng, açık kaynaklı yapay zekâ modelleri geliştirmeye devam edeceklerini ve yapay genel zeka hedefine bağlı kalacaklarını vurguladı.

Teknolojik altyapısını da hızla büyüten şirket, İç Moğolistan’da inşa ettiği yeni veri merkezinde Huawei Technologies üretimi en az 160.000 adet yapay zeka hızlandırıcısını devreye almayı planlıyor. Kurulacak bu tesis, Huawei’nin yapay zeka çiplerinden oluşturulan bilinen en büyük veri merkez kümelenmelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.