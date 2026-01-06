DeepSeek’in veri gizliliği uygulamaları küresel inceleme altında

Ocak ayında düşük maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirerek ChatGPT’ye rakip olduğunu açıklayan Çinli DeepSeek, güvenlik politikaları ve kişisel veri işleme yöntemleri nedeniyle farklı ülkelerin tepkisini çekti. Şirketin gizlilik politikasına göre kullanıcı verilerinin ve yüklenen dosyaların Çin’deki sunucularda saklanması, endişelerin merkezinde yer alıyor.

Nefes'ten Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre aşağıda, ülkelerin DeepSeek’e yönelik aldığı kararlar ve attığı adımlar yer alıyor:

Avustralya

Avustralya, Şubat ayı başında DeepSeek’i güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle tüm devlet cihazlarında yasakladı.

Çekya

Çek hükümeti, Temmuz ayında veri güvenliği endişeleri nedeniyle kamu kurumlarının DeepSeek’in hiçbir hizmetini kullanmasını yasakladı.

Fransa

Fransa’nın veri koruma kurumu, Ocak 2025’te DeepSeek’ten yapay zeka sisteminin nasıl çalıştığı ve kullanıcılar için oluşturabileceği gizlilik riskleri hakkında bilgi talep edeceğini açıkladı.

Almanya

Almanya’da bir veri koruma yetkilisi, Haziran ayında Apple ve Google’dan DeepSeek uygulamasını mağazalarından kaldırmalarını istedi. Gerekçe olarak veri güvenliği endişeleri gösterildi.

Hindistan

Hindistan Maliye Bakanlığı, Şubat ayı başında kamu çalışanlarından ChatGPT ve DeepSeek dahil olmak üzere yapay zeka araçlarını resmi işlerde kullanmamalarını istedi. Karar, devlet belgeleri ve verilerinin gizliliğine yönelik risklere dayandırıldı.

İtalya

İtalya Rekabet Kurumu AGCM, DeepSeek’in yanlış bilgi üretebileceği konusunda kullanıcıları yeterince uyarmadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayı bağlayıcı taahhütler karşılığında kapattı. Ancak İtalya, Ocak 2025’te kişisel verilerin kullanımı hakkında yeterli bilgi sunulmadığı gerekçesiyle uygulamayı engellemişti.

Hollanda

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Ocak ayı sonunda DeepSeek’in veri toplama uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu ve kullanıcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Hükümet ayrıca, siber güvenlik politikaları kapsamında kamu çalışanlarının uygulamayı kullanmasını yasakladı.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı başında Sberbank’a Çinli araştırmacılarla ortak yapay zeka projeleri geliştirme talimatı verdi. Bu kapsamda DeepSeek ile iş birliği olasılığı gündeme geldi.

Güney Kore

Güney Kore’de veri koruma otoritesi, DeepSeek’in kişisel verilerin korunmasına ilişkin bazı kuralları dikkate almadığını kabul etmesinin ardından Şubat ortasında yeni indirmeleri askıya aldı. Hizmet, Nisan ayı sonunda yeniden erişime açıldı.

Tayvan

Tayvan, Şubat ayında DeepSeek’i kamu kurumlarında yasakladı. Yetkililer, uygulamayı ulusal güvenlik riski olarak değerlendirirken sansür ve verilerin Çin’e aktarılması ihtimaline dikkat çekti.

ABD

ABD’de Trump yönetimi, DeepSeek’in Amerikan teknolojisine erişimini engelleyebilecek yaptırımları ve Amerikalıların hizmete erişiminin kısıtlanmasını değerlendiriyor. Ayrıca Kongre üyeleri, şirketin Çin ordusuna destek veren kuruluşlar listesine eklenmesi çağrısında bulundu. Daha önce Cumhuriyetçi senatörler, DeepSeek gibi Çin menşeli açık kaynak yapay zeka modellerinin veri güvenliği risklerinin incelenmesini istemişti.