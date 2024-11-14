Derya Matraş, Meta’da üst düzey göreve atandı

Türk iş insanı Derya Matraş, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devlerini bünyesinde barındıran Meta’nın yeni EMEA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) başkan yardımcısı oldu.

Matraş: Herkes için gelişen bir gelecek yaratmayı dört gözle bekliyorum

LinkedIn hesabından yeni göreviyle ilgili paylaşım yapan Derya Matraş “Meta'nın EMEA Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini üstleneceğimi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Meta'ya katıldığım 2015 yılından bu yana, bu canlı ve çeşitli bölgede çalışma ayrıcalığına sahip oldum ve araçlarımızın ve platformlarımızın her büyüklükteki işletme üzerindeki dönüştürücü etkisine ilk elden tanık oldum. İş dünyasının büyümesini teşvik etme ve dünya çapında ekonomik fırsatlar yaratma konusundaki kararlılığımızdan her zaman ilham aldım. Yapay zeka ve diğer en son teknolojilerle yeni bir inovasyon çağına girerken, bu yolculuğa EMEA'da devam etmekten ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktan heyecan duyuyorum. Nicola Mendelsohn CBE'ye ve tüm liderlik ekibine inançları ve destekleri için derinden minnettarım. EMEA'daki ortaklarımızla işbirliği yapmayı ve herkes için gelişen bir gelecek yaratmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Meta: Aralık ayında tüm sorumlulukları üstlenecek

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Meta’dan atama kararıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise “Derya Matraş, bu yılın sonunda EMEA Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılacağını açıklayan Angie Gifford'dan görevi devralarak Meta'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki yeni Başkan Yardımcısı olacak. Derya, farklı pazarlara ve ekiplere liderlik etme konusunda derin deneyime sahip. Meta'ya 2015 yılında katılan Derya, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'deki işlere liderlik etti ve burada Meta'nın platformlarını kullanarak işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olma konusunda başarılı bir geçmişe sahip oldu. Bu başarı, Derya'nın İngiltere ve Kuzey Avrupa bölgelerini de denetlemek için ek sorumluluklar üstlenmesine ve şirketin 80'den fazla ülkedeki ticari faaliyetlerini denetlemesine yol açtı. Derya, Meta'dan önce başta McKinsey & Company olmak üzere medya, perakende ve yönetim danışmanlığı alanlarında liderlik rolleri üstlendi. Nicola Mendelsohn'un liderlik ekibine derhal katılacak ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için Angie Gifford ile yakın bir şekilde çalışarak Aralık ayında tüm sorumlulukları üstlenecek.” ifadelerine yer verdi.

Derya Matraş kimdir?

1976 doğumlu olan Derya Matraş, 2024 yılı itibarıyla 48 yaşında. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Colombia Businnes School’da işletme yönetimi yüksek lisansını tamamladı.

Meslek hayatına 2000 yılında Oliver Wyman şirketinde kıdemli danışman olarak başlayan Derya Matraş, 2007-2014 yılları arasında McKinsey & CompanyMcKinsey’de yönetim danışmanlığı görevinde bulundu.

2014 ile 2015 yıllarında kısa bir süreyle Doğan Medya Grubu’nda Perakende, Eğlence, Eğitim Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Derya Matraş, 2015 yılında Meta kariyerine Türkiye Direktörü olarak başladı.

2020’de Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Başkan Yardımcısı olan Matraş, Mart 2023’ten bu yana da Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2010 yılında Türkiye’de dericilik alanında isim yapan Matraş ailesinin üyelerinden Tuğrul Matraş (d.1971) ile evlenen Derya Matraş’ın bir kız, bir erkek çocuğu bulunuyor.