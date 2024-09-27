Dev otomobil şirketi itiraf etti! 42 bin aracı geri çağırıyor

Küresel otomotiv devi Toyata’nın 42 bin aracı geri çağırılacak. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Toyota Motor’un (TM) 42.000’den fazla ABD aracını, durmak için gereken mesafeyi uzatabilen güç freni desteğinin kaybı nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

Kritik hata Hybrid araçları etkiliyor

Geri çağırma belirli 2023-2024 Corolla Cross Hybrid araçları etkiliyor. Kurum, savrulma sırasında aracı yöneten elektronik kontrol ünitesinde bir yazılım hatası olduğunu ve bunun da viraj dönerken frenleme desteğinin kaybolmasına neden olabileceğini belirtti.

Çarpışma riskini artırıyor

Elektrikli fren desteğinin kaybı, aracın durması için gereken mesafeyi uzatabilir ve bu da çarpışma riskini artırabilir.