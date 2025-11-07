  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Dev teknoloji fonundan yapay zeka balonu açıklaması: Yükselişin temeli sağlam!
Takip Et

Dev teknoloji fonundan yapay zeka balonu açıklaması: Yükselişin temeli sağlam!

Nomura Asset Management, yapay zekâ hisselerinin balon aşamasında olmadığını savundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dev teknoloji fonundan yapay zeka balonu açıklaması: Yükselişin temeli sağlam!
Takip Et

Japonya’nın en büyük teknoloji fonu olan Nomura Asset Management, yapay zekâ hisselerinin balon aşamasında olmadığını ve yükselmeye devam edebileceğini belirtti. Fonun portföy yöneticisi Yasuyuki Fukuda, “Yapay zekâ pazarı henüz ikinci perdesine giriyor, balon aşamasında değil” dedi.

Bloomberg’in haberine göre, Nomura’nın Japon Bilgi Elektroniği hisse fonu, 6 Kasım itibarıyla yıl başından bu yana yüzde 49 toplam getiri sağlayarak Nasdaq Bileşik Endeksi’ni geride bıraktı. Aynı dönemde Topix Endeksi yüzde 22, Topix Elektrikli Cihazlar Endeksi ise yüzde 30 getiri sundu.

“Dot-com krizinden farklı”

Fukuda, günümüz teknoloji hisselerinin 25 yıl önceki dot-com çöküşünden çok farklı olduğunu vurguladı.

O dönemde telekom altyapısına yatırım yapan şirketler genellikle kâr etmeyen girişimlerdi ve nakit akışı sağlamadıkları için fon bulmakta zorlanıyorlardı. Bu durum, piyasanın çökmesine neden olmuştu.

Bugün ise Meta, Google ve Amazon gibi nakit zengini dev şirketler altyapı yatırımlarını sürdürüyor ve bu da daha sürdürülebilir bir yatırım ortamı yaratıyor.

Temeli sağlam

Küresel yapay zekâ patlaması, Nvidia’nın piyasa değerini 5 trilyon doların üzerine çıkararak tarihteki en yüksek şirket değerlemesine ulaştırdı.

S&P 500 Endeksi’nin ağırlığının üçte birinden fazlası artık yedi büyük teknoloji şirketine ait. Bu durum, bazı yatırımcılar arasında aşırı ısınma ve olası bir varlık balonu endişesi yaratıyor. Ancak Nomura, bu yükselişin temellerinin sağlam olduğunu savunuyor.

2008 krizini bilen ‘Büyük Açık’ın kahramanı Burry’den yeni uyarı: Balonlar büyüyor!2008 krizini bilen ‘Büyük Açık’ın kahramanı Burry’den yeni uyarı: Balonlar büyüyor!Dünya
Küresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyorKüresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyorEkonomi

 

Teknoloji
GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha ertelendi: Yeni tarih de belli oldu
GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha ertelendi: Yeni tarih de belli oldu
Canlı yayınlar ekosistem oluşturdu: 5 yıl içinde 5 milyar doları aşması bekleniyor
Canlı yayınlar ekosistem oluşturdu: 5 yıl içinde 5 milyar doları aşması bekleniyor
Çin'den Nvidia'nın hayallerini suya düşürecek hamle
Çin'den Nvidia'nın hayallerini suya düşürecek hamle
Gemini, 'tahmin' piyasalarına giriyor
Gemini, 'tahmin' piyasalarına giriyor
Dev Alman bankası yapay zeka balonundan korunmaya çalışıyor
Dev Alman bankası yapay zeka balonundan korunmaya çalışıyor
2025’in en büyük ve en parlak ‘Kunduz Süper Ay’ı bu gece izlenecek! Bir sonraki süper ay ne zaman?
2025’in en büyük ve en parlak ‘Kunduz Süper Ay’ı bu gece izlenecek! Bir sonraki süper ay ne zaman?