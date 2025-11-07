Dev teknoloji fonundan yapay zeka balonu açıklaması: Yükselişin temeli sağlam!

Japonya’nın en büyük teknoloji fonu olan Nomura Asset Management, yapay zekâ hisselerinin balon aşamasında olmadığını ve yükselmeye devam edebileceğini belirtti. Fonun portföy yöneticisi Yasuyuki Fukuda, “Yapay zekâ pazarı henüz ikinci perdesine giriyor, balon aşamasında değil” dedi.

Bloomberg’in haberine göre, Nomura’nın Japon Bilgi Elektroniği hisse fonu, 6 Kasım itibarıyla yıl başından bu yana yüzde 49 toplam getiri sağlayarak Nasdaq Bileşik Endeksi’ni geride bıraktı. Aynı dönemde Topix Endeksi yüzde 22, Topix Elektrikli Cihazlar Endeksi ise yüzde 30 getiri sundu.

“Dot-com krizinden farklı”

Fukuda, günümüz teknoloji hisselerinin 25 yıl önceki dot-com çöküşünden çok farklı olduğunu vurguladı.

O dönemde telekom altyapısına yatırım yapan şirketler genellikle kâr etmeyen girişimlerdi ve nakit akışı sağlamadıkları için fon bulmakta zorlanıyorlardı. Bu durum, piyasanın çökmesine neden olmuştu.

Bugün ise Meta, Google ve Amazon gibi nakit zengini dev şirketler altyapı yatırımlarını sürdürüyor ve bu da daha sürdürülebilir bir yatırım ortamı yaratıyor.

Temeli sağlam

Küresel yapay zekâ patlaması, Nvidia’nın piyasa değerini 5 trilyon doların üzerine çıkararak tarihteki en yüksek şirket değerlemesine ulaştırdı.

S&P 500 Endeksi’nin ağırlığının üçte birinden fazlası artık yedi büyük teknoloji şirketine ait. Bu durum, bazı yatırımcılar arasında aşırı ısınma ve olası bir varlık balonu endişesi yaratıyor. Ancak Nomura, bu yükselişin temellerinin sağlam olduğunu savunuyor.