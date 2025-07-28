Dijital erişilebilirlik zorunlu hale geldi: WeAccess.AI kurumlara uçtan uca destek veriyor

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile artık web siteleri ve mobil uygulamaların, uluslararası geçerliliğe sahip WCAG 2.2 (Web İçeriği Erişilebilirlik Rehberi) standartlarına uygun hale gelmesi gerekiyor. Bu, güçlü markalar için dijital dünyadaki yeni sınavı oluşturuyor: Dijital kapsayıcılık. Kurumlar, bu standartlara uymadıkları takdirde, yalnızca yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcı güvenini sarsacak ciddi risklerle de karşılaşacak. Bu nedenle, dijital erişilebilirlik, sadece bir uyum gerekliliği değil, aynı zamanda markaların itibarını koruma ve güçlendirme adına hayati bir unsur haline geliyor.

WeAccess.AI, kurumlara dönüşüm sürecinde uçtan uca destek sağlıyor

Yapılan düzenlemeye göre; kamu kurumlarının ve özel hizmet sağlayıcılarının 1 yıl, e-ticaret firmalarının ise 2 yıl içerisinde dijital mecralarını erişilebilir hale getirmesi gerekiyor. Bu noktada dijital erişilebilirlik çözümleri sunan WeAccess.AI, kurumlara bu dönüşüm sürecinde uçtan uca destek sağlıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji girişimlerinden biri olan WeAccess.AI, kurumların dijital içeriklerini hem erişilebilir hem de kullanıcı dostu hale getirmek için uzman kadrosuyla hizmet veriyor.

WeAccess.AI’nin yapay zekâ destekli Erişilebilirlik Raporlama Aracı (Insight), web siteleri ve mobil uygulamaların WCAG 2.2’ye uygunluk seviyesini analiz ederek detaylı bir rapor sunuyor. İşitme engelli bireyler için işaret dili eklentileri, medya içerikleri için sesli betimleme ve alternatif metin çözümleri, ayrıca görme engelliler için erişilebilir belge düzenlemeleri de şirketin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor. WeAccess.AI sadece teknik testler yapmakla kalmıyor; dijital ortamlardaki tüm erişim engellerini ortadan kaldırmak üzere kapsamlı çözümler sunuyor.

“Bu genelgeyle birlikte artık çok daha kapsayıcı bir internet sağlamak mümkün hale geldi"

WeAccess.AI CEO’su Doç. Dr. Özer Çelik, dijital erişilebilirliğin Türkiye’de stratejik değerinin farkına varılmaya başlandığını belirterek, “Bu genelgeyle birlikte artık çok daha kapsayıcı bir internet sağlamak mümkün hale geldi.Dijital erişilebilirlik, engelli bireylerin yanı sıra geçici engel yaşayanlardan yaşlılara, farklı cihaz kullananlardan düşük bağlantıyla erişim sağlayanlara kadar herkese dokunur.Kurumlar bu sorumluluğu yerine getirirken sadece yasaya uymaz, aynı zamanda toplumla daha güçlü ve samimi bir bağ kurar. WeAccess.AI olarak bu süreci bir zorunluluk değil, bir değer göstergesi olarak ele alıyor; kurumlara sadece çözüm değil, vizyon kazandırıyoruz. Bizim için bu süreç teknik uyumluluğun ötesinde bir toplumsal dönüşüm fırsatıdır. Kurumların yalnızca mevzuata uyum sağlamasını değil, aynı zamanda toplumla kurduğu bağın güçlenmesini önemsiyoruz. Dönüşen dijital dünyada erişilebilirlik itibar, empati ve kapsayıcılık ekseninde bir anlam ve stratejik önem kazanmış durumda.” dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, dijital dünyada kimseyi geride bırakmayan bir yapı kurmak artık bir tercih değil, bir sorumluluk. WeAccess.AI, teknoloji altyapısı, deneyimli ekibi ve kapsayıcı yaklaşımıyla, kurumların yasal uyumluluğu zamanında ve doğru şekilde sağlamalarına yardımcı oluyor. Dijital erişilebilirlik artık ayrıcalık değil; herkes için olması gereken bir standart.” dedi.