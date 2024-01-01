Dijital platformlarda yılın kazananı Netflix oldu

Financial Times, 2023 yılının kazanan ve kaybedenlerini açıkladı. Bu rekabetin kazananı ise Netflix oldu.

Netflix, abone kayıplarına rağmen son birkaç yıldır karını korumaya başardı. Son kazanç raporları ise, 9 milyondan fazla yeni abone ile analistlerin tahminlerini suya düşürdü. Tablo, pandemiden bu yana Netflix'in gördüğü en iyi büyümeyi temsil etti.

Disney+'a ise 2023 yılında 1,6 milyar dolar kaybetti. Günümüzde ise platform, 7 bin çalışanın işine mal olan bir yeniden yapılanma sürecinde. Ancak platformun 2024 yılında kara geçeceği tahmin ediliyor.

Disney, Comcast ve Paramount'un yayın bölümleri bu yılı zararla kapatırken, Warner ise küçük bir kar elde etti. Bunun arkasında ise Netflix ile HBO içerikleri özelinde yapılan lisans anlaşmasının yer aldığı belirtildi.

Financial Times, en büyük dijital içerik platformlarından bazılarının 2023 yılında 5 milyar dolardan fazla zarar açıklayacağını ileri sürdü.